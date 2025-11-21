НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Великобритания предлага гаранции за сигурност като от НАТО на Украйна в рамките на мирния план на Тръмп

          0
          31
          Великобритания
          Великобритания
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Великобритания ще предложи на Украйна гаранции за сигурност по подобие на НАТО като част от мирния план на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия, съобщава The Telegraph.

          - Реклама -

          Както съобщава медията, украинският президент Володимир Зеленски е получил отделно предложение от САЩ относно гаранциите за сигурност като част от 28-точковия план. В проектодокумента се отбелязва, че всяко бъдещо „значително, умишлено и продължително въоръжено нападение“ от Русия срещу Украйна „ще се счита за нападение, което заплашва мира и сигурността на цялата трансатлантическа общност“. Според този проектодокумент САЩ и техните европейски съюзници, включително Великобритания, Франция и Германия, ще отговорят на такова нападение, включително с военна сила.

          Като цяло, новият план на Тръмп изисква болезнени отстъпки от Украйна, но включва и безпрецедентно обещание. Основната цел на Зеленски в мирните преговори беше да получи надеждни гаранции за сигурност от САЩ и Европа и това е първият път, когато Тръмп е готов да повдигне подобен въпрос, съобщи Axios.

          Предложението трябва да бъде обсъдено с европейските партньори и все още може да се промени, казва американски служител пред Axios. По думите му, администрацията на Тръмп разглежда предложените гаранции за сигурност като „голяма победа“ за Зеленски и за дългосрочната сигурност на Украйна.

          След като получи пълния документ с новия мирен план от САЩ, офисът на Зеленски се въздържа от категоричното му отхвърляне. Въпреки това, той намекна, че предложението, в сегашния си вид, няма да гарантира „справедлив“ мир и се съгласи да работи по него.

          Великобритания ще предложи на Украйна гаранции за сигурност по подобие на НАТО като част от мирния план на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия, съобщава The Telegraph.

          - Реклама -

          Както съобщава медията, украинският президент Володимир Зеленски е получил отделно предложение от САЩ относно гаранциите за сигурност като част от 28-точковия план. В проектодокумента се отбелязва, че всяко бъдещо „значително, умишлено и продължително въоръжено нападение“ от Русия срещу Украйна „ще се счита за нападение, което заплашва мира и сигурността на цялата трансатлантическа общност“. Според този проектодокумент САЩ и техните европейски съюзници, включително Великобритания, Франция и Германия, ще отговорят на такова нападение, включително с военна сила.

          Като цяло, новият план на Тръмп изисква болезнени отстъпки от Украйна, но включва и безпрецедентно обещание. Основната цел на Зеленски в мирните преговори беше да получи надеждни гаранции за сигурност от САЩ и Европа и това е първият път, когато Тръмп е готов да повдигне подобен въпрос, съобщи Axios.

          Предложението трябва да бъде обсъдено с европейските партньори и все още може да се промени, казва американски служител пред Axios. По думите му, администрацията на Тръмп разглежда предложените гаранции за сигурност като „голяма победа“ за Зеленски и за дългосрочната сигурност на Украйна.

          След като получи пълния документ с новия мирен план от САЩ, офисът на Зеленски се въздържа от категоричното му отхвърляне. Въпреки това, той намекна, че предложението, в сегашния си вид, няма да гарантира „справедлив“ мир и се съгласи да работи по него.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Началник на Генералния щаб на ВСУ: Тази година доведе украинската армия до точката на изтощение

          Иван Христов -
          Началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрей Гнатов заяви в интервю пред германското издание Die Zeit, че заради недостига на...
          Война

          САЩ заплашват да спрат доставките на оръжие за Украйна, ако не подпише мирния план до Деня на благодарността на 27 ноември

          Иван Христов -
          Украйна е изправена пред силен натиск от Вашингтон относно мирния план, разработен съвместно с Русия. САЩ заплашиха да спрат доставките на оръжие, ако Киев...
          Война

          Русия настъпва по целия фронт в Запорожка област, сривът в отбраната на ВСУ принуждава Киев да изпрати спешно подкрепления

          Иван Христов -
          Руската армия напредва стремително по целия фронт в Запорожка област. В петък, 21 ноември, бе обявено превземането на село Радостне от бойци от 64-та...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions