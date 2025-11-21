Великобритания предлага гаранции за сигурност като от НАТО на Украйна в рамките на мирния план на Тръмп

Великобритания ще предложи на Украйна гаранции за сигурност по подобие на НАТО като част от мирния план на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия, съобщава The Telegraph.

- Реклама -

Както съобщава медията, украинският президент Володимир Зеленски е получил отделно предложение от САЩ относно гаранциите за сигурност като част от 28-точковия план. В проектодокумента се отбелязва, че всяко бъдещо „значително, умишлено и продължително въоръжено нападение“ от Русия срещу Украйна „ще се счита за нападение, което заплашва мира и сигурността на цялата трансатлантическа общност“. Според този проектодокумент САЩ и техните европейски съюзници, включително Великобритания, Франция и Германия, ще отговорят на такова нападение, включително с военна сила.

Като цяло, новият план на Тръмп изисква болезнени отстъпки от Украйна, но включва и безпрецедентно обещание. Основната цел на Зеленски в мирните преговори беше да получи надеждни гаранции за сигурност от САЩ и Европа и това е първият път, когато Тръмп е готов да повдигне подобен въпрос, съобщи Axios.

Предложението трябва да бъде обсъдено с европейските партньори и все още може да се промени, казва американски служител пред Axios. По думите му, администрацията на Тръмп разглежда предложените гаранции за сигурност като „голяма победа“ за Зеленски и за дългосрочната сигурност на Украйна.

След като получи пълния документ с новия мирен план от САЩ, офисът на Зеленски се въздържа от категоричното му отхвърляне. Въпреки това, той намекна, че предложението, в сегашния си вид, няма да гарантира „справедлив“ мир и се съгласи да работи по него.