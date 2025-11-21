Великобритания затяга правилата: новите мерки ще ограничат достъпа до социални помощи и жилища

Великобритания подготвя едни от най-строгите промени в социалната си система от десетилетия. Новите правила, насочени към имигрантите, пристигнали след 2021 г., ще засегнат над два милиона души, сред които и голям брой българи. Целта – да се пресече злоупотребата със социални помощи и общински жилища.

► Основните промени:

Удължен срок за уседналост:

Периодът за получаване на статут се удължава от 5 на 10 години.

Наказателни мерки при ползване на помощи:

– Ако имигрант е получавал социални помощи в рамките на една година, срокът за уседналост се увеличава с още 5 години, достигайки 15 години.

– Ако помощите са ползвани повече от година, изчакването може да нарасне до 20 години – същият срок, който ще важи и за нелегалните мигранти.

Позицията на британското правителство е категорична – според вътрешния министър Шабана Махмуд „социалните помощи не са право, а привилегия, която трябва да бъде заслужена“.

Кого засягат мерките?

Промените са насочени само към новодошлите след 1 януари 2021 г.

Българите, които имат статут от периода преди Брекзит, както и техните семейства, които са се присъединили към тях по силата на споразумението между Лондон и Брюксел, няма да бъдат засегнати.

Контекст и мотиви

Предложенията са част от по-широка стратегия за ограничаване на имиграцията. Напрежението ескалира и след случая с петимата осъдени българи, извършили най-голямата кражба на социални помощи в британската история – 54 млн. паунда. Случаят усилено повлия на обществените нагласи и на политическия натиск за реформи.

Мерките все още са на етап предложение, но получават широка подкрепа както от управляващите, така и от опозицията. До 12 февруари предстят дебати в парламента, но очакванията са, че промените ще бъдат приети.