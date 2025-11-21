Всички големи ТЕЦ и ВЕЦ в Украйна са повредени от руски удари

В резултат от руските атаки, всички големи топлоелектрически (ТЕЦ) и водноелектрически (ВЕЦ) централи в Украйна са повредени. Това се е отразило на капацитета им за производство на електроенергия, съобщава „24 канал“, позовавайки се на Министерството на енергетиката на страната.

- Реклама -

„Капацитетът им за генериране на електроенергия е намалял значително. А потребителското търсене остава непроменено. <…> Целият наличен капацитет на местните електроцентрали вече работи изключително за покриване на вътрешното потребление“, се казва в публикация в Telegram канала на ведомството.

Масови, многочасови прекъсвания на електрозахранването започнаха в цялата страна на 10 октомври. Властите съобщиха за щети по електропреносните мрежи и комуналните системи. До 11 октомври ситуацията се стабилизира, но на 13-ти бяха въведени отново графици за аварийно прекъсване на електрозахранването, които продължават с различна продължителност и до днес.

Олег Попенко, ръководител на Украинския съюз на потребителите на комунални услуги, че се очакват прекъсвания на газа през предстоящата зима поради липса на резерви. Температурите в апартаментите ще достигнат 12-14 градуса по Целзий.