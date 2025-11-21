НА ЖИВО
          ВСУ са ликвидирали опитващи се да се предадат в плен на руската армия украински войници в Покровск

          Украински оператори на безпилотни летателни апарати са използвали дронове, за да унищожат украински войници, опитващи се да се предадат в плен на руската армия в Покровск, заяви Игор Кимаковски, съветник на руските власти в Донецк, предава ТАСС.

          „В Красноармейск нашите войски буквално трябваше да спасяват пленници. Доста голям брой от предалите се бяха убити от атаки на украински дронове, включително по време на евакуация. Значителен брой загинаха по време на евакуацията“, заяви Кимаковски.

