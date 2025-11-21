НА ЖИВО
          ВСУ тръгна в контранастъпление при Купянск, докато руската армия се опитва да „разсече" украинската групировка отвъд Оскол

          Контранастъпление на ВСУ при Купянск
          Контранастъпление на ВСУ при Купянск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са в активно контранастъпление по целия западен периметър на фронта при Купянск, пише „Военная Хроника“. Украинската армия се опитва да си върне загубените по-рано позиции в районите на Песчаное, Степова, Новосёловка и Куриловка.

          - Реклама -

          Междувременно руските въоръжени сили продължават да „разсичат“ гарнизона на ВСУ на изток от река Оскол с настъплението си в района на Куриловка, което значително усложнява логистиката му. Ако руските войски в този сектор се приближат към Купянск-Узловая от изток, украинските подразделения ще се окажат обкръжени.

          В същото време подразделенията на ВСУ в Ковшаровка и по-на изток също ще се окажат в полуобкръжение, като необходимостта от преминаване на река Оскол ще усложни изтеглянето им.

