Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са в активно контранастъпление по целия западен периметър на фронта при Купянск, пише „Военная Хроника“. Украинската армия се опитва да си върне загубените по-рано позиции в районите на Песчаное, Степова, Новосёловка и Куриловка.

Междувременно руските въоръжени сили продължават да „разсичат“ гарнизона на ВСУ на изток от река Оскол с настъплението си в района на Куриловка, което значително усложнява логистиката му. Ако руските войски в този сектор се приближат към Купянск-Узловая от изток, украинските подразделения ще се окажат обкръжени.

В същото време подразделенията на ВСУ в Ковшаровка и по-на изток също ще се окажат в полуобкръжение, като необходимостта от преминаване на река Оскол ще усложни изтеглянето им.