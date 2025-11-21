НА ЖИВО
          ВСУ унищожиха китайска РСЗО Type-63 на фронта, Пекин отхвърли всички обвинения за доставка на смъртоносно оръжие

          РСЗО Type-63
          РСЗО Type-63
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Китай за пореден път отрече обвиненията, че предоставя смъртоносни оръжия на Русия. Този коментар беше направен в отговор на доклад на Държавната гранична служба на Украйна относно унищожаването на произведена в Китай РСЗО Type-63 в района на Торецк, съобщава Укринформ.

          „Не съм запознат с това, което споменахте. Позволете ми да подчертая, че Китай никога не е предоставял и не предоставя смъртоносни оръжия на никоя от страните в конфликта“, заяви говорителят на китайското външно министерство Мао Нин на брифинг, отговаряйки на въпрос как руската армия може да обясни наличието на произведени в Китай оръжия в Украйна.

          „Китайското правителство стриктно контролира износа на военни продукти и стоки с двойна употреба“, добави говорителят на външното министерство.

          В същото време тя отказа да отговори на въпрос дали Китай възнамерява да разследва обстоятелствата около придобиването на китайски оръжия от руснаците.

