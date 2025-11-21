WSJ: Украйна е променила точка от мирния план на САЩ за изобличаване на корупцията

Украйна е променила клауза в мирния план на САЩ, която предвиждаше разкриване на корупция, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на високопоставен източник в американската администрация.

„Украйна ще проведе пълен одит на цялата получена помощ и ще създаде правен механизъм за отстраняване на всички установени нарушения и наказване на онези, които са се възползвали незаконно от войната“, цитира източникът оригиналния текст.

В публикуваната онлайн версия на споразумението обаче текстът е изменен. Сега той предвижда, че всички страни ще получат „пълна амнистия за действията си по време на войната“, казва източник от Белия дом. Той подчертава, че Киев е този, който е предложил измененията.

Украйна в момента е в разгара на корупционен скандал. На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) започна мащабна операция за разкриване на незаконни схеми в енергийния сектор. Бюрото повдигна обвинения срещу седем членове на престъпна организация, включително сътрудника на Зеленски – Тимур Миндич. Херман Галушченко, който е замесен в случая, е отстранен от поста си министър на правосъдието. Бившият министър на енергетиката Светлана Гринчук подаде оставка.