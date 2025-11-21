НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          WSJ: Украйна е променила точка от мирния план на САЩ за изобличаване на корупцията

          0
          20
          Украйна Киев
          Украйна Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна е променила клауза в мирния план на САЩ, която предвиждаше разкриване на корупция, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на високопоставен източник в американската администрация.

          - Реклама -

          „Украйна ще проведе пълен одит на цялата получена помощ и ще създаде правен механизъм за отстраняване на всички установени нарушения и наказване на онези, които са се възползвали незаконно от войната“, цитира източникът оригиналния текст.

          В публикуваната онлайн версия на споразумението обаче текстът е изменен. Сега той предвижда, че всички страни ще получат „пълна амнистия за действията си по време на войната“, казва източник от Белия дом. Той подчертава, че Киев е този, който е предложил измененията.

          Украйна в момента е в разгара на корупционен скандал. На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) започна мащабна операция за разкриване на незаконни схеми в енергийния сектор. Бюрото повдигна обвинения срещу седем членове на престъпна организация, включително сътрудника на Зеленски – Тимур Миндич. Херман Галушченко, който е замесен в случая, е отстранен от поста си министър на правосъдието. Бившият министър на енергетиката Светлана Гринчук подаде оставка.

          Украйна е променила клауза в мирния план на САЩ, която предвиждаше разкриване на корупция, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на високопоставен източник в американската администрация.

          - Реклама -

          „Украйна ще проведе пълен одит на цялата получена помощ и ще създаде правен механизъм за отстраняване на всички установени нарушения и наказване на онези, които са се възползвали незаконно от войната“, цитира източникът оригиналния текст.

          В публикуваната онлайн версия на споразумението обаче текстът е изменен. Сега той предвижда, че всички страни ще получат „пълна амнистия за действията си по време на войната“, казва източник от Белия дом. Той подчертава, че Киев е този, който е предложил измененията.

          Украйна в момента е в разгара на корупционен скандал. На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) започна мащабна операция за разкриване на незаконни схеми в енергийния сектор. Бюрото повдигна обвинения срещу седем членове на престъпна организация, включително сътрудника на Зеленски – Тимур Миндич. Херман Галушченко, който е замесен в случая, е отстранен от поста си министър на правосъдието. Бившият министър на енергетиката Светлана Гринчук подаде оставка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВСУ тръгна в контранастъпление при Купянск, докато руската армия се опитва да „разсече“ украинската групировка отвъд Оскол

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са в активно контранастъпление по целия западен периметър на фронта при Купянск, пише „Военная Хроника“. Украинската армия се опитва...
          Война

          Представител на Тръмп: Германия може да оглави НАТО в Европа

          Иван Христов -
          САЩ обмислят възможността Германия да ръководи Обединените сили на НАТО в Европа в бъдеще. Това заяви пратеникът на президента Доналд Тръмп в Алианса Матю...
          Social

          Кои са най-добрите специалности и университети у нас?

          Десислава Димитрова -
          Завършилите специалностите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ са с най-висок среден облагаем доход, който надхвърля 4700 лв.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions