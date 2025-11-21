Заради плана на Тръмп: Цените на петрола се сринаха

Цените на петрола спаднаха с около 1,5% в последната азиатска сесия за седмицата. Спадът идва на фона на засилените усилия на Вашингтон за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна – фактор, който може да увеличи предлагането на петрол на световния пазар, съобщава Ройтерс.

- Реклама -

Пазарни данни

Brent : -93 цента ( –1,5% ) до 62,45 долара за барел към 06:16 ч. българско време

: -93 цента ( ) до за барел към 06:16 ч. българско време WTI: -98 цента (–1,7%) до 58,02 долара за барел

И двата договора вървят към седмично понижение от над 2,5% поради опасения за свръхпредлагане.

Причини за спада

Пазарите реагираха на новината, че САЩ настояват за нов мирен план между Киев и Москва. Според анализаторите това може да свали част от геополитическата рискова премия, която поддържа цените на суровия петрол по-високи от началото на войната.

„Петролът продължи да поевтинява, след като Зеленски се съгласи да работи по мирния план, изготвен от САЩ и Русия, докато в петък влизат в сила санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл““, посочват анализаторите от Saxo.

Тони Сикамор от IG добавя:

„Дори минималният шанс за сключване на споразумение оказва натиск върху цените, защото би премахнал значителна част от геополитическата премия.“

Санкции срещу руски петролни компании

Днес влизат в сила новите американски санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, но пазарът е скептичен към тяхната ефективност.