Заради плана на Тръмп: Цените на петрола се сринаха

Цените на петрола спаднаха с около 1,5% в последната азиатска сесия за седмицата. Спадът идва на фона на засилените усилия на Вашингтон за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна – фактор, който може да увеличи предлагането на петрол на световния пазар, съобщава Ройтерс.
Пазарни данни
Brent: -93 цента (–1,5%) до 62,45 долара за барел към 06:16 ч. българско време
WTI: -98 цента (–1,7%) до 58,02 долара за барел
И двата договора вървят към седмично понижение от над 2,5% поради опасения за свръхпредлагане.
Причини за спада
Пазарите реагираха на новината, че САЩ настояват за нов мирен план между Киев и Москва. Според анализаторите това може да свали част от геополитическата рискова премия, която поддържа цените на суровия петрол по-високи от началото на войната.
Тони Сикамор от IG добавя:
Санкции срещу руски петролни компании
Днес влизат в сила новите американски санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, но пазарът е скептичен към тяхната ефективност.
„Лукойл“ има срок до 13 декември да продаде международните си активи.
Анализаторите се съмняват, че мерките ще намалят съществено руските доставки.
