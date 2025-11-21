НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Заради плана на Тръмп: Цените на петрола се сринаха

          0
          24
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Цените на петрола спаднаха с около 1,5% в последната азиатска сесия за седмицата. Спадът идва на фона на засилените усилия на Вашингтон за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна – фактор, който може да увеличи предлагането на петрол на световния пазар, съобщава Ройтерс.

          - Реклама -

          Пазарни данни

          • Brent: -93 цента (–1,5%) до 62,45 долара за барел към 06:16 ч. българско време
          • WTI: -98 цента (–1,7%) до 58,02 долара за барел

          И двата договора вървят към седмично понижение от над 2,5% поради опасения за свръхпредлагане.

          Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ вече са в сила Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ вече са в сила

          Причини за спада

          Пазарите реагираха на новината, че САЩ настояват за нов мирен план между Киев и Москва. Според анализаторите това може да свали част от геополитическата рискова премия, която поддържа цените на суровия петрол по-високи от началото на войната.

          „Петролът продължи да поевтинява, след като Зеленски се съгласи да работи по мирния план, изготвен от САЩ и Русия, докато в петък влизат в сила санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл““, посочват анализаторите от Saxo.

          Тони Сикамор от IG добавя:

          „Дори минималният шанс за сключване на споразумение оказва натиск върху цените, защото би премахнал значителна част от геополитическата премия.“

          Санкции срещу руски петролни компании

          Днес влизат в сила новите американски санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, но пазарът е скептичен към тяхната ефективност.

          • „Лукойл“ има срок до 13 декември да продаде международните си активи.
          • Анализаторите се съмняват, че мерките ще намалят съществено руските доставки.
          Световните пазари под напрежение: МАЕ каза как ще повлияят санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ Световните пазари под напрежение: МАЕ каза как ще повлияят санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“

          Цените на петрола спаднаха с около 1,5% в последната азиатска сесия за седмицата. Спадът идва на фона на засилените усилия на Вашингтон за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна – фактор, който може да увеличи предлагането на петрол на световния пазар, съобщава Ройтерс.

          - Реклама -

          Пазарни данни

          • Brent: -93 цента (–1,5%) до 62,45 долара за барел към 06:16 ч. българско време
          • WTI: -98 цента (–1,7%) до 58,02 долара за барел

          И двата договора вървят към седмично понижение от над 2,5% поради опасения за свръхпредлагане.

          Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ вече са в сила Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ вече са в сила

          Причини за спада

          Пазарите реагираха на новината, че САЩ настояват за нов мирен план между Киев и Москва. Според анализаторите това може да свали част от геополитическата рискова премия, която поддържа цените на суровия петрол по-високи от началото на войната.

          „Петролът продължи да поевтинява, след като Зеленски се съгласи да работи по мирния план, изготвен от САЩ и Русия, докато в петък влизат в сила санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл““, посочват анализаторите от Saxo.

          Тони Сикамор от IG добавя:

          „Дори минималният шанс за сключване на споразумение оказва натиск върху цените, защото би премахнал значителна част от геополитическата премия.“

          Санкции срещу руски петролни компании

          Днес влизат в сила новите американски санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, но пазарът е скептичен към тяхната ефективност.

          • „Лукойл“ има срок до 13 декември да продаде международните си активи.
          • Анализаторите се съмняват, че мерките ще намалят съществено руските доставки.
          Световните пазари под напрежение: МАЕ каза как ще повлияят санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ Световните пазари под напрежение: МАЕ каза как ще повлияят санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Одеса под атака: руски дронове удариха града, сирените за въздушна тревога прозвучаха рано сутринта

          Дамяна Караджова -
          Силни взривове разтърсиха Одеса и тази сутрин. Градът е бил атакуван с дронове, изстреляни от руските сили от акваторията на Черно море
          Война

          Крехкото примирие в Газа е застрашено: десетки бойци на Хамас, блокирани в тунели, могат да провалят мирния процес

          Дамяна Караджова -
          На 17 ноември Съветът за сигурност на ООН одобри с 13 гласа „за“ изготвената от САЩ резолюция, която цели да гарантира прекратяване на огъня
          Свят

          Зеленски в готовност за работа по плана на САЩ за край на войната

          Дамяна Караджова -
          Украинският президент Володимир Зеленски предстои да разговаря с президентът на Америка Доналд Тръмп

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions