Зеленски и Тръмп ще обсъдят мирния план следващата седмица

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и държавният глава на САЩ Доналд Тръмп ще проведат телефонен разговор следващата седмица. Според Sky News, която получи тази информация от източници от ЕС, това решение е взето, след като украинският лидер е заявил, че иска да обсъди „мирния план“ на САЩ с американския си колега.

Според журналисти, преди този разговор Зеленски ще се консултира с лидерите на Великобритания, Франция, Италия и Германия по въпроса.

„Планът изглежда почти сигурно ще срещне съпротива от Европа: според източници, предложението е било остро критикувано по време на вчерашната среща на външните министри на ЕС в Брюксел. Особено силни възражения бяха изразени от Полша, Италия, Франция, Литва и Германия“, отбелязва Sky News.

Изданието смята, че Европейският съюз вероятно разчита на държавния секретар на САЩ Марко Рубио да обърне ситуацията в своя полза.