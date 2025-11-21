НА ЖИВО
          Зеленски и Тръмп ще обсъдят мирния план следващата седмица

          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски и държавният глава  на САЩ Доналд Тръмп ще проведат телефонен разговор следващата седмица. Според Sky News, която получи тази информация от източници от ЕС, това решение е взето, след като украинският лидер е заявил, че иска да обсъди „мирния план“ на САЩ с американския си колега.

          Според журналисти, преди този разговор Зеленски ще се консултира с лидерите на Великобритания, Франция, Италия и Германия по въпроса.

          „Планът изглежда почти сигурно ще срещне съпротива от Европа: според източници, предложението е било остро критикувано по време на вчерашната среща на външните министри на ЕС в Брюксел. Особено силни възражения бяха изразени от Полша, Италия, Франция, Литва и Германия“, отбелязва Sky News.

          Изданието смята, че Европейският съюз вероятно разчита на държавния секретар на САЩ Марко Рубио да обърне ситуацията в своя полза.

