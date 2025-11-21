Зеленски към Европа: „Коригираме плана на Тръмп — за истински мир“

След общия разговор с френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски ясно подсказа, че европейските лидери подготвят опит за корекция на предложението на Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Това съобщават украински медии, позовавайки се на изявлението му.

В послание след многостранния разговор Зеленски подчерта, че Киев оценява дипломатическата активност на Вашингтон, но също така настоява планът да бъде съобразен с ключовите украински принципи.

„Ценим усилията на САЩ, президента Тръмп и неговия екип за приключването на тази война. Работим върху документа, който американската страна подготви. Това трябва да бъде план, който осигурява реален и достоен мир“, подчерта украинският лидер.

Зеленски допълни, че между Киев, Париж, Лондон и Берлин се води интензивна координация, за да бъдат включени принципиалните позиции на европейските съюзници в документа.

„Скоординирахме следващите стъпки и се договорихме, че екипите на съответните нива ще работят заедно“, посочи той.

Изявлението показва, че Европа и Украйна се готвят да представят общ пакет от корекции към мирния план, който според няколко европейски държави в сегашния вид твърде много се доближава до руските изисквания.

Разговорът между Зеленски, Макрон, Стармър и Мерц идва дни преди очакваната телефонна комуникация между украинския президент и Доналд Тръмп — първия сериозен тест за това доколко САЩ и Европа могат да изработят единна позиция за бъдещето на конфликта.