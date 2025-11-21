Зеленски към Европа: „Коригираме плана на Тръмп — за истински мир“

След общия разговор с френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски ясно подсказа, че европейските лидери подготвят опит за корекция на предложението на Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Това съобщават украински медии, позовавайки се на изявлението му.
В послание след многостранния разговор Зеленски подчерта, че Киев оценява дипломатическата активност на Вашингтон, но също така настоява планът да бъде съобразен с ключовите украински принципи.
Зеленски допълни, че между Киев, Париж, Лондон и Берлин се води интензивна координация, за да бъдат включени принципиалните позиции на европейските съюзници в документа.
Изявлението показва, че Европа и Украйна се готвят да представят общ пакет от корекции към мирния план, който според няколко европейски държави в сегашния вид твърде много се доближава до руските изисквания.
Разговорът между Зеленски, Макрон, Стармър и Мерц идва дни преди очакваната телефонна комуникация между украинския президент и Доналд Тръмп — първия сериозен тест за това доколко САЩ и Европа могат да изработят единна позиция за бъдещето на конфликта.
