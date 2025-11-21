НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Зеленски към Европа: „Коригираме плана на Тръмп — за истински мир“

          0
          102
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          След общия разговор с френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски ясно подсказа, че европейските лидери подготвят опит за корекция на предложението на Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Това съобщават украински медии, позовавайки се на изявлението му.

          - Реклама -

          В послание след многостранния разговор Зеленски подчерта, че Киев оценява дипломатическата активност на Вашингтон, но също така настоява планът да бъде съобразен с ключовите украински принципи.

          „Ценим усилията на САЩ, президента Тръмп и неговия екип за приключването на тази война. Работим върху документа, който американската страна подготви. Това трябва да бъде план, който осигурява реален и достоен мир“, подчерта украинският лидер.

          Зеленски допълни, че между Киев, Париж, Лондон и Берлин се води интензивна координация, за да бъдат включени принципиалните позиции на европейските съюзници в документа.

          „Скоординирахме следващите стъпки и се договорихме, че екипите на съответните нива ще работят заедно“, посочи той.

          Изявлението показва, че Европа и Украйна се готвят да представят общ пакет от корекции към мирния план, който според няколко европейски държави в сегашния вид твърде много се доближава до руските изисквания.

          Разговорът между Зеленски, Макрон, Стармър и Мерц идва дни преди очакваната телефонна комуникация между украинския президент и Доналд Тръмп — първия сериозен тест за това доколко САЩ и Европа могат да изработят единна позиция за бъдещето на конфликта.

          След общия разговор с френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски ясно подсказа, че европейските лидери подготвят опит за корекция на предложението на Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Това съобщават украински медии, позовавайки се на изявлението му.

          - Реклама -

          В послание след многостранния разговор Зеленски подчерта, че Киев оценява дипломатическата активност на Вашингтон, но също така настоява планът да бъде съобразен с ключовите украински принципи.

          „Ценим усилията на САЩ, президента Тръмп и неговия екип за приключването на тази война. Работим върху документа, който американската страна подготви. Това трябва да бъде план, който осигурява реален и достоен мир“, подчерта украинският лидер.

          Зеленски допълни, че между Киев, Париж, Лондон и Берлин се води интензивна координация, за да бъдат включени принципиалните позиции на европейските съюзници в документа.

          „Скоординирахме следващите стъпки и се договорихме, че екипите на съответните нива ще работят заедно“, посочи той.

          Изявлението показва, че Европа и Украйна се готвят да представят общ пакет от корекции към мирния план, който според няколко европейски държави в сегашния вид твърде много се доближава до руските изисквания.

          Разговорът между Зеленски, Макрон, Стармър и Мерц идва дни преди очакваната телефонна комуникация между украинския президент и Доналд Тръмп — първия сериозен тест за това доколко САЩ и Европа могат да изработят единна позиция за бъдещето на конфликта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп спря финансирането на „Свободна Европа“ в Унгария и я закриха

          Никола Павлов -
          Унгарската секция на Радио „Свободна Европа“ прекрати дейността си днес, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп прекрати финансирането ѝ, съобщават Асошиейтед прес...
          Други

          Най-голямата АЕЦ в света отново стартира работа

          Десислава Димитрова -
          Губернаторът на префектура Ниигата в Япония Хидео Ханадзуми е одобрил частичното рестартиране на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“ – най-голямата атомна електроцентрала в света.
          Политика

          Човекът между Путин и Тръмп: спасителят или саботьорът на Украйна?

          Пламена Ганева -
          Кой е Кирил Дмитриев? В Москва го наричат доверен човек на Кремъл. В САЩ – „руски пропагандатор“. А в Киев – санкционирана фигура, която...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions