      петък, 21.11.25
          Зеленски пусна видеосъобщение за мирния план на Тръмп: Украйна е пред избор или да загуби достойнството си, или ключов партньор

          Видеообръщение на Зеленски
          Видеообръщение на Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски записа и публикува видеосъобщение по повод предложения от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп мирен план за прекратяване на войната с Русия.

          „Това е един от най-трудните моменти в нашата история. Натискът върху Украйна сега е най-силен. Украйна може да се изправи пред много труден избор: загуба на достойнството си или заплахата да загуби ключов партньор. Или трудните 28 точки, или много трудна зима. Най-тежко от всичко са по-нататъшните рискове. Живот без свобода, без достойнство, без справедливост. И да се доверим на някой, който вече е атакувал два пъти. Те ще очакват отговор от нас“, заяви Зеленски.

          Държавният глава добави, че националните интереси на Украйна трябва да бъдат взети предвид и Киев няма да прави грандиозни изявления и ще продължи да работи с Америка и всички партньори, за да намери конструктивни решения с основния си партньор.

          Той ясно заяви, че иска да измени плана, за да гарантира, че той отразява „честта и достойнството на украинците“.

          „Ще представя аргументи, ще убеждавам, ще предлагам алтернативи, но определено няма да дадем на врага никакъв повод да каже, че Украйна не иска мир, че нарушава процеса и че Украйна не е готова за дипломация. Това няма да се случи. Украйна ще работи бързо“, увери Зеленски.

          Президентът отбеляза, че е разговарял с европейски партньори и „разчита на приятели, които ясно разбират, че Русия не е някъде далеч, че е близо до границите на ЕС“.

          „Спомняме си, че Европа беше с нас и вярваме, че Европа ще бъде с нас. Украйна не трябва да преживява дежавю от 24 февруари, когато се чувствахме сякаш сме сами, когато никой не можеше да спре Русия освен нашия изстрадал народ, който стоеше като стена срещу армията на Путин. … Но както Европа, така и целият свят трябва да разберат и друга истина: че украинците са преди всичко хора. И в продължение на почти четири години пълномащабно нашествие ние сдържаме една от най-големите армии в света“, се казва в изявлението.

          „Днес, събота и неделя, през цялата следваща седмица и толкова дълго, колкото е необходимо. Ще се боря 24/7, за да гарантирам, че поне две точки от плана не бъдат пренебрегнати – достойнството и свободата на украинците. Защото на това се основава всичко останало – нашият суверенитет, нашата независимост, нашата земя, нашият народ. И бъдещето на Украйна“, добави президентът.

          Зеленски уверява, че правителството ще и трябва да направи всичко възможно, за да гарантира, че войната ще приключи и че Украйна, Европа и световният мир няма да свършат.

          Той призова за прекратяване на споровете около делото „Миндич“, защото парламентът и държавата трябва да работят.

