Зеленски: „Ще пренапиша плана на Тръмп – точка по точка“

Зеленски: „Ще убеждавам САЩ и ще предлагам алтернативи на плана на Тръмп“

В редовното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да приема безусловно американския мирен план, предложен от президента Доналд Тръмп.

„Ще работим спокойно с Америка и всички партньори. Ще има конструктивно търсене с нашия главен партньор – Съединените щати. Ще представям аргументи, ще убеждавам, ще предлагам алтернативи", заяви Зеленски.

Коментарът му идва в момент на активни консултации между Киев и европейските столици, които също настояват за промени в плана, за да бъдат защитени ключовите интереси на Украйна.