Зеленски: „Ще пренапиша плана на Тръмп – точка по точка“

В редовното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да приема безусловно американския мирен план, предложен от президента Доналд Тръмп.
Коментарът му идва в момент на активни консултации между Киев и европейските столици, които също настояват за промени в плана, за да бъдат защитени ключовите интереси на Украйна.
В редовното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да приема безусловно американския мирен план, предложен от президента Доналд Тръмп.
Коментарът му идва в момент на активни консултации между Киев и европейските столици, които също настояват за промени в плана, за да бъдат защитени ключовите интереси на Украйна.
Дрогата му идва вповече! Живее в паралелен свят!