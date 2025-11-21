Зеленски в готовност за работа по плана на САЩ за край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски предстои да разговаря с президентът на Америка Доналд Тръмп, след като Вашингтон представи на Киев проект за мирен план за прекратяване на войната с Русия. Документът е бил подготвен без участието на Украйна, което предизвика значителен международен интерес.

От офиса на Зеленски заявяват, че Украйна е „съгласна да работи по разпоредбите на плана по начин, който да доведе до справедливо прекратяване на войната“. Киев обаче не разкрива никакви подробности относно съдържанието му.

Според източници, цитирани от няколко американски медии, планът включва предложения Киев да се откаже от части от Донбас, които все още контролира, да намали значително числеността на армията и да се раздели с голяма част от оръжията си.

От Белия дом категорично отхвърлиха твърденията, че предложението изисква големи отстъпки от страна на Украйна.