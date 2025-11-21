НА ЖИВО
          Земетресение край брега на Хоншу, Япония

          Земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер е отчетено край източния бряг на най-големия японски остров Хоншу, показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

          Епицентърът е бил разположен на около 187 км югоизточно от Хачинохе и на 125 км източно от Мияко, като огнището е регистрирано на дълбочина приблизително 13 км.

          Регионът около Хоншу се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с изключително висока сеизмична активност, където земетресенията са чести заради взаимодействието между островната дъга и Тихоокеанската плоча.

          Подобни трусове са характерни за Япония, която разполага с развита система за ранно предупреждение и прилага строги строителни стандарти, насочени към ограничаване на щетите при сеизмични събития.

          Към момента няма данни за материални щети или пострадали, но местните служби традиционно извършват бързи проверки на инфраструктурата и транспорта след всяко по-силно земетресение.

          Снимка Евро средиземноморски сеизмологичен център

          - Реклама -

