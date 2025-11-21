НА ЖИВО
          Жълт код за силен вятър в 18 области

          Днешният ден започва с жълт код за силен вятър в 18 области на страната, като най-засегнати ще бъдат районите с влияние на югозападния поток.

          В източната половина от България времето ще остане слънчево и без валежи, докато в Западна България се очакват повече облаци и условия за кратки дъждове с количества до 10–15 литра на квадратен метър.
          Температурите ще останат необичайно високи за сезона – между 17 и 22 градуса, с по-хладни стойности в крайните северозападни райони.

          В планините ще духат силни, дори бурни югозападни ветрове, достигащи на моменти до 100 км/ч. Облачността ще е променлива, а кратки превалявания са вероятни в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина. Дори по върховете температурите ще се задържат положителни.

          Топъл финал на ноември: повече слънце, мъгли и кратък студен пробив Топъл финал на ноември: повече слънце, мъгли и кратък студен пробив

          Събота

          Времето остава топло и ветровито, най-вече в Източна България и Предбалкана. Следобед в Западна България ще има повече облаци и кратки валежи.

          Неделя

          Превалявания ще се появят на повече места в страната. Вятърът ще се обърне от запад, което ще постави началото на постепенно захлаждане.

          Началото на следващата седмица

          Очакват се повече слънчеви часове, но температурите ще се понижат –
          сутрините ще бъдат около нулата, а максималните стойности ще достигат 10–15 градуса.
          От сряда започва нов период с повече облаци и превалявания в отделни райони.

          

