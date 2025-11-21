Жена е открита мъртва пред жилищна сграда в Пловдив

Жена на средна възраст е била открита мъртва тази сутрин пред жилищна сграда на улица „Равнища“, съобщава TrafficNews. Инцидентът е станал около 7:15 ч., като на мястото незабавно са изпратени екипи на полицията.

По първоначална информация жената е сложила край на живота си, скачайки от блока, в който е живеела. Предполага се, че падането е било от покрива на сградата, но точните обстоятелства тепърва се установяват.

Съседи разказват, че тя е преминавала през сериозни емоционални трудности през последните месеци.

„Беше тиха и кротка жена, често я виждахме да се разхожда сама из квартала“, споделят жители на блока. Семейството живее в сградата от три-четири години, след като е закупило апартамент на третия етаж.

По думите на съседи съпругът ѝ също страда от здравословни проблеми и приема множество медикаменти за хронични заболявания. Няма информация дали семейството има деца.

Полицията работи по случая. Извършват се огледи и разпити на свидетели, за да бъдат установени всички факти и обстоятелства около трагичния инцидент.