Антъни Джошуа и Джейк Пол лице в лице за първи път преди битката

Сблъсъкът между Джейк Пол и Антъни Джошуа е след по-малко от месец.

Преди минути Джейк Пол и Антъни Джошуа отговаряха на въпроси от медиите на пресконференцията, която се състоя в Маями. Пол и Джошуа ще се изправят един срещу друг на 19 декември на живо по Netflix. Битката ще се проведе в Маями, САЩ. Съвсем очаквано Антъни е огромен фаворит с коефициент 1.083, а Пол е аутсайдер с коефициент 7.00.

По време на пресконференцията Пол прогнозира, че ще спечели с нокаут в 4-ти или 5-ти рунд. Джошуа от своя страна също прогнозира нокаут в своя полза, но не каза в кой рунд. При заставането лице в лице се видя голямата разлика в размерите. Пол е доста по-дребен от Джошуа, който има всички предимства на своя страна.

Антъни има много повече опит и реално е бил шампион по бокс в тежка категория. Той има и златен медал от Олимпийски игри. Пол от своя страна има победи над застаряващи ММА бойци и боксьори. Нищо добро не го чака в тази битка, но той вярва в своя успех. Ето ги двамата лице в лице: