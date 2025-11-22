НА ЖИВО
          Арда вкара три гола и продължи негативната серия на ЦСКА 1948

          Снимка: www.facebook.com/FCARDA.bg
          Арда продължава с възраждането си в последните седмици, след като надви ЦСКА 1948 с класическото 3:0 у дома в среща от 16-ия кръг на Първа лига.

          На стадиона в Кърджали възпитаниците на Александър Тунчев поведоха с два гола разлика преди почивката след гол на ветерана Ивелин Попов и точна интервенция на бившия футболист на гостите Бирсент Карагарен. В самия край на двубоя Антонио Вутов – друг играч минал през ЦСКА 1948, довкара на празна врата, за да оформи крайния резултат.

          Така „червените“ на Иван Стоянов за трети пореден мач не вкараха гол след хикса във Враца и загубата от Черно море в Бистрица. Тимът е на пет точки от лидера Левски, който утре може да увеличи аванса си на върха при победа над новака Монтана. Арда от своя страна записа последователни победи за първи път от август насам, когато надви Ботев Пд на „Колежа“ и Жалгирис в предварителните кръгове на Лигата на конференциите. В миналия кръг тимът се наложи над шампиона Лудогорец с 3:2 в Разград.

          В класирането кърджалийци са вече осми с 19 точки. ЦСКА 1948 остава на втората позиция, но Черно море и Локомотив Пд могат да се изравнят със столичани при успехи в мачовете си съответно с Локо София и Добруджа.

          В следващия кръг ЦСКА 1948 приема Берое, а Арда гостува на Локомотив София. 

