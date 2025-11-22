Арне Слот и Ливърпул допуснаха шокиращо унижение на Анфилд

Ливърпул отнесе още една тежка загуба в последните седмици. След като падна от Манчестър Сити с 0:3 на „Етихад“, днес шампионите на Англия отстъпиха със същия резултат и срещу Нотингам Форест след паузата за националните отбори – този път обаче на „Анфийлд“ в среща от 12-ия кръг на Висшата лига.

Играчите на Арне Слот бяха по-дейни на терена през първата част, но пропуснаха няколко изгодни шанса и бяха наказани в 33-та минута от Мурило. Бразилският защитник овладя топката в наказателното поле след корнер и разстреля завърналия се под рамката за домакините негов сънародник Алисон. При гола останаха съмнения за засада, но попадението в крайна сметка беше зачетено. Скоро след това нов гол във вратата на Алисон беше отменен заради игра с ръка на Игор Жезус.

След почивката гостите убиха интригата с ранен втори гол на Николо Савона. В края остана време и за Морган Гибс-Уайт да се разпише, а това бе трета загуба за Ливърпул с 0:3 през сезона – освен тази от Сити, такава беше допусната и при отпадането от Кристъл Палас за Карабао Къп. Слот е сериозно застрашен за поста си след шестото поражение в шампионата и осмо в последните 11 мача във всички турнири. Мърсисайдци са извън топ 10 с 18 от 36 възможни точки досега. Нотингам е извън зоната на изпадащите с 12 пункта.

За Форест предстои домакинство на Малмьо в Лига Европа и след това на Брайтън за първенство, докато Ливърпул приема ПСВ Айндховен в Шампионска лига и гостува на Уест Хем в края на следващата седмица.

Останалите резултати в мачовете от 17 часа българско време:

Борнемут – Уест Хем 2:2

Брайтън – Брентфорд 2:1

Фулъм – Съндърланд 1:0

Уулвърхемптън – Кристъл Палас 0:2