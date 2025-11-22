Борисов спря ГЕРБ от подкрепа за отстраняването на кмета Коцев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил на представителите на партията в ОИК–Варна да гласуват против свалянето на кмета Благомир Коцев, съобщиха за Нова тв от партията. По думите му ГЕРБ не желае „служебни победи“.
Без гласовете на ГЕРБ комисията не може да събере необходимите 18 гласа за прекратяване на пълномощията на Коцев.
Извънредното заседание е насрочено за неделя, когато ОИК ще разгледа сигналите за прекратяване на мандата на арестувания кмет. Заседанието е свикано след края на работния ден в петък, малко след като Коцев беше прехвърлен от Софийския затвор във Варненския.
Ти кой си Един крадец нищо повече
Избиратели на ГЕРБ, наистина ли се идентифицирате с този колосален простак?! Помислете и премислете. Отново и отново. Знам, че днес ще се замислят поне 100 човека. Утре следващите 100…
Milena Vladimirova Каквото почукало , такова се обадило ! Де да беше само простак !
Утре сутрин дали ще е на друг акъл?