НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Борисов спря ГЕРБ от подкрепа за отстраняването на кмета Коцев

          4
          356
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил на представителите на партията в ОИК–Варна да гласуват против свалянето на кмета Благомир Коцев, съобщиха за Нова тв от партията. По думите му ГЕРБ не желае „служебни победи“.

          - Реклама -

          Без гласовете на ГЕРБ комисията не може да събере необходимите 18 гласа за прекратяване на пълномощията на Коцев.

          Извънредното заседание е насрочено за неделя, когато ОИК ще разгледа сигналите за прекратяване на мандата на арестувания кмет. Заседанието е свикано след края на работния ден в петък, малко след като Коцев беше прехвърлен от Софийския затвор във Варненския.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил на представителите на партията в ОИК–Варна да гласуват против свалянето на кмета Благомир Коцев, съобщиха за Нова тв от партията. По думите му ГЕРБ не желае „служебни победи“.

          - Реклама -

          Без гласовете на ГЕРБ комисията не може да събере необходимите 18 гласа за прекратяване на пълномощията на Коцев.

          Извънредното заседание е насрочено за неделя, когато ОИК ще разгледа сигналите за прекратяване на мандата на арестувания кмет. Заседанието е свикано след края на работния ден в петък, малко след като Коцев беше прехвърлен от Софийския затвор във Варненския.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Желязков: България подкрепя усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

          Георги Петров -
          Премиерът Росен Желязков заяви в платформата Х, че България „приветства и подкрепя усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир...
          Политика

          Ивайло Мирчев: СУПТО не ограничава, а създава нова сива икономика

          Георги Петров -
          Въвеждането на софтуера за контрол на продажбите СУПТО е „туморно образование в бюджета“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в Бургас. По думите му...
          Общество

          Първи реални проверки срещу пушенето около училищата в Стара Загора

          Георги Петров -
          В Стара Загора започнаха първите по-сериозни проверки за спазване на забраната за тютюнопушене в дворовете и около входовете на училищата – забрана, която по...

          4 КОМЕНТАРА

          2. Избиратели на ГЕРБ, наистина ли се идентифицирате с този колосален простак?! Помислете и премислете. Отново и отново. Знам, че днес ще се замислят поне 100 човека. Утре следващите 100…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions