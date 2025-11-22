Борусия Дортмунд се провали срещу Щутгарт в голова драма

Борусия Дортмунд и Щутгарт завършиха наравно 3:3 в мач от 11-ия кръг на Бундеслигата. „Жълто-черните“ изпуснаха аванс от два гола, а в 89-ата минута отново поведоха, но не успяха да стигнат до успеха. Така отборът на Нико Ковач се свлече до трето място във временното класиране с 22 точки, като изостава на девет от лидера Байерн и една от втория Байер Леверкузен. Швабите са пети със същия брой точки.

Борусия излезе напред в 34-ата минута. Емре Джан се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на Дениз Ундав срещу противников футболист. Четири минути преди края на първата част Серу Гираси намери Максимилиан Байер в наказателното поле, а нападателят не сбърка за 2:0.

Две минути след почивката Билал Ел Канус центрира към Дениз Ундав, който с глава отблизо намали. В 53-ата минута гола на Гираси беше отменен заради засада.

В 71-ата минута Щутгарт изравни. Ундав се разписа с глава след центриране от корнер на Максимилиан Мителщет.

„Жълто-черните“ излязоха отново напред в 89-ата минута. Карим Адейеми получи подаване от Байер след страхотна контраатака и порази вратата на Нюбел за 3:2.

В първата минута на добавеното време на мача обаче Крис Фююрих изгради страхотна атака за гостите, която беше завършена от Ундав. Нападателят оформи своя хеттрик за крайното 3:3.