НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Бразилия: Бившият президент Жаир Болсонаро отново арестуван

          0
          0
          Снимка: TÉRCIO TEIXEIRA / AFP
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е бил арестуван от федералната полиция, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на неговия адвокат. Задържането му прекратява няколкомесечния му домашен арест, наложен по време на обжалването на присъдата му от 27 години затвор за опит за държавен преврат.

          - Реклама -

          Адвокатът му не посочва конкретната причина за новото задържане. Според запознат, близък до Болсонаро, става дума за превантивна мярка, свързана с условията, които той е трябвало да спазва по време на домашния арест.

          Болсонаро беше осъден през септември на 27 години и три месеца лишаване от свобода за организиране на схема, целяща да му позволи да запази властта след загубата от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва на изборите през 2022 г.

          Над 100 дни бившият държавен глава беше под строг домашен арест по друг случай — обвинение, че е търсил американска намеса, за да бъде прекратено наказателното му дело.

          Близкият му съюзник, текущият президент на Америка Доналд Тръмп, определи делото като „лов на вещици“. Тръмп наложи санкции на съдия Александре де Мораес, който ръководи процеса, както и 50% мито върху част от бразилския внос в САЩ — мярка, чиято отмяна вече е започнала.

          Защитата на Болсонаро очаква да поиска той отново да бъде поставен под домашен арест, като ще се позове на здравословни проблеми.

          Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е бил арестуван от федералната полиция, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на неговия адвокат. Задържането му прекратява няколкомесечния му домашен арест, наложен по време на обжалването на присъдата му от 27 години затвор за опит за държавен преврат.

          - Реклама -

          Адвокатът му не посочва конкретната причина за новото задържане. Според запознат, близък до Болсонаро, става дума за превантивна мярка, свързана с условията, които той е трябвало да спазва по време на домашния арест.

          Болсонаро беше осъден през септември на 27 години и три месеца лишаване от свобода за организиране на схема, целяща да му позволи да запази властта след загубата от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва на изборите през 2022 г.

          Над 100 дни бившият държавен глава беше под строг домашен арест по друг случай — обвинение, че е търсил американска намеса, за да бъде прекратено наказателното му дело.

          Близкият му съюзник, текущият президент на Америка Доналд Тръмп, определи делото като „лов на вещици“. Тръмп наложи санкции на съдия Александре де Мораес, който ръководи процеса, както и 50% мито върху част от бразилския внос в САЩ — мярка, чиято отмяна вече е започнала.

          Защитата на Болсонаро очаква да поиска той отново да бъде поставен под домашен арест, като ще се позове на здравословни проблеми.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Първи реални проверки срещу пушенето около училищата в Стара Загора

          Георги Петров -
          В Стара Загора започнаха първите по-сериозни проверки за спазване на забраната за тютюнопушене в дворовете и около входовете на училищата – забрана, която по...
          Война

          Киев се готви за най-тежката военна зима под руски удари и енергийни сривове

          Георги Петров -
          След залез украинската столица потъва в тъмнина – улици без осветление, силуети в движение и редки проблясъци от светещи нашийници на кучета. Докато Украйна...
          Война

          Израел нанесе удар в Южен Ливан и уби член на „Хизбула“ въпреки прекратяването на огъня

          Георги Петров -
          Израелската армия е убила боец на проиранската групировка „Хизбула“ при удар в района на Фрун, Южен Ливан, съобщиха израелските военни. Според тях елиминираният е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions