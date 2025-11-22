Бразилия: Бившият президент Жаир Болсонаро отново арестуван

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е бил арестуван от федералната полиция, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на неговия адвокат. Задържането му прекратява няколкомесечния му домашен арест, наложен по време на обжалването на присъдата му от 27 години затвор за опит за държавен преврат.

- Реклама -

Адвокатът му не посочва конкретната причина за новото задържане. Според запознат, близък до Болсонаро, става дума за превантивна мярка, свързана с условията, които той е трябвало да спазва по време на домашния арест.

Болсонаро беше осъден през септември на 27 години и три месеца лишаване от свобода за организиране на схема, целяща да му позволи да запази властта след загубата от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва на изборите през 2022 г.

Над 100 дни бившият държавен глава беше под строг домашен арест по друг случай — обвинение, че е търсил американска намеса, за да бъде прекратено наказателното му дело.

Близкият му съюзник, текущият президент на Америка Доналд Тръмп, определи делото като „лов на вещици“. Тръмп наложи санкции на съдия Александре де Мораес, който ръководи процеса, както и 50% мито върху част от бразилския внос в САЩ — мярка, чиято отмяна вече е започнала.

Защитата на Болсонаро очаква да поиска той отново да бъде поставен под домашен арест, като ще се позове на здравословни проблеми.