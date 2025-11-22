НА ЖИВО
          Челси продължава да крачи към върха в Англия

          Гостите от Лондон победиха Бърнли с 0:2

          Снимка: www.facebook.com/ChelseaFC
          Челси излезе временно втори в класирането на английската Висша лига, след като в откриващ мач от 12-ия кръг победи новака Бърнли с 2:0 като гост.

          След ентусиазирано представяне от момчетата на Скот Паркър в първите минути, гостите от Лондон ги попариха в 37-та минута. Джейми Гитънс центрира хубаво от ляво, а Педро Нето засече с глава за 1:0. След почивката домакините рядко застрашаваха вратата на Роберт Санчес и бяха наказани малко преди изтичането на редовното време. В 88-та минута Енцо Фернандес вкара във вратата на Мартин Дубравка след прекрасно изработен гол от страна на резервата Марк Гуиу.

          Така Челси спечели в 50-ия мач на мениджъра си Енцо Мареска във Висшата лига. Италианецът е взел 27 от тези 50 двубоя. Лондончани са втори в таблицата, макар и временно, с точка повече от третия Манчестър Сити и на три от лидера Арсенал. Двата отбора имат тежки мачове съответно с Нюкасъл и Тотнъм. Бърнли е над чертата с 10 пункта.

          Следващата седмица е много важна за Челси, който има трудни домакинства на Барселона в Шампионската лига и на Арсенал за първенство. Бърнли на Скот Паркър ще търси положителен резултат при гостуването на Брентфорд.

