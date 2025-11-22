НА ЖИВО
      събота, 22.11.25
          ЦСКА тренира в пълен състав преди мача с Ботев (Пд)

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ЦСКА се готви в пълен състав за предстоящия двубой с Ботев (Пловдив), след като през последните два дни към отбора се присъединиха ангажираните с различни национални селекции футболисти – младежките национали на България Петко Панайотов и Теодор Иванов, нападателят на Кипър Йоанис Питас, вратарят на Беларус Фьодор Лапоухов, бранителят на Косово Лумбард Делова, крилото на младежкия тим на Албания Кевин Додай и защитникът на Гамбия Сейни Санянг.

          Единственият отсъстващ от тренировъчния процес е бранителят Мартин Стойчев, който е с мускулно разтежение. Предстоящия шампионатен мач ще пропусне и Дейвид Пастор заради наказание.

          Срещата е утре (22 ноември) от 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

