      събота, 22.11.25
          НачалоСпортДруги

          Джейк Пол: Мога да разкъсам Антъни Джошуа, аз ще се бия с Тайсън Фюри следващата година

          Срещата между американеца и британеца ще се проведе на 19 декември

          Снимка: БГНЕС
          Джейк Пол обеща да нокаутира Антъни Джошуа на очаквания с голям интерес техен сблъсък в тежка категория на 19 декември, преди да обяви: „Аз ще се бия с Тайсън Фюри следващата година!“.

          Пол и Джошуа се изправиха лице в лице за първи път след края на първата пресконференция, в която Пол разкри как планира да бие бившия двукратен световен шампион в тежка категория в осем-рундовия им двубой в Маями.

          „Той е един от най-добрите боксьори в тежка категория в историята, но аз смятам, че да се биеш с по-малък на размери човек е по-трудно за един човек в тежка категория заради разликата в скоростта, работата с краката, ъглите. Цялата тази сила е страхотна, но просто трябва да избегна този един удар в осемте рунда – и вярвам, че мога да го направя. Знам, че мога да го разкъсам, да отбележа точки и да направя този мач чудесен. Не ме уважавайте за това, че ще се изправя срещу него, а защото ще спечеля“, показа типичното за себе си самочувствие Пол, като предизвика и оттеглилия се Тайсън Фюри за бой през 2026.

          Джошуа, който потвърди, че тренира с екипа на световния шампион в тежка категория Олександър Усик, му отвърна със следното: „Джейк е сериозен боксьор. Не можеш да подцениш никого. Трябва да го сломя и нараня. Няма какво повече да се добави. Няма значение какво казват другите, трябва да си свърша работата“, сподели Ей Джей, който не е излизал на ринга от изненадващата си загуба от Даниел Дюбоа през септември миналата година. 

