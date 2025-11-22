Лидери на ключови държави от Европейския съюз са изпратили до Вашингтон собствен проект за прекратяване на войната в Украйна, съобщава списание Der Spiegel. Документът е подготвен спешно в края на седмицата и представлява преработена европейска версия на предложения от САЩ мирен план.
Според информацията, европейските столици са работили по контрапредложения след като стана ясно, че редица елементи от американския план са неприемливи за Европейския съюз. Лидерите на ЕС вече публично изразиха несъгласие с някои от ключовите точки, които Вашингтон предлага.
Според Bild, основните европейски възражения са свързани с американската идея да бъде признаван руският суверенитет над Крим, Донбас и други окупирани територии, както и с разпоредби, предвиждащи съкращаване на украинската армия и ограничаване на бъдещата ѝ военна способност.
Допълнителни спорове предизвикват и темите за гаранциите за сигурността на Украйна, както и използването на замразени руски активи в рамките на мирното уреждане.
С изпращането на новия документ Брюксел се стреми да защити европейските позиции и да внесе корекции в американската рамка, преди САЩ и Украйна да започнат официални преговори.
ЕС…
САЩисия я разбирам. Има подписан договор, с който Украйна ѝ предоставя полезните си изкопаеми. Блекрок притежава голяма част от чернозема в Украйна…
На какво основание ЕС иска да участва в този процес?! Украйна не е член на ЕС, не е член на НАТО, раздирана е от корупция… Какво цели ЕС?
Под ЕС трябва да разбираме американските комунисти, които се крият зад думата „демократи“, начело с изкукалия Байдън и откачената камила! Войната в Украйна е тяхна война, а начело на ЕС са техни марионетки!
Затова, когато чуем, че ЕС иска нещо, прави нещо, подкрепя Украйна…, разбирайте Демократическата партия на САЩисия! Американските комунисти!