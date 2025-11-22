Фрайбург предизвика Байерн Мюнхен и отнесе шестица

Байерн Мюнхен разби Фрайбург с 6:2 у дома в мач от 11-ия кръг на германската Първа Бундеслига. По този начин „баварците“ продължават да държат уверено първата позиция в първенството.

Гостите шокираха шампионите с два гола в първите 20 минути чрез Юито Сузуки и Йохан Манзамби. Още до почивката обаче талантът Ленарт Карл и Майкъл Олизе възстановиха паритета. След паузата баварската машина заработи на още по-високи обороти и вкара четири безответни попадения чрез Дайо Упамекано, Хари Кейн, Николас Джаксън и отново Олизе.

В класирането Байерн на Венсан Компани е убедителен лидер с 31 точки от 33 възможни, осем повече от втория Байер Леверкузен. Фрайбург е десети с 13 пункта.

В следващия кръг Фрайбург приема Майнц 05, а Байерн посреща Санкт Паули. Преди това обаче и двата състава имат ангажименти в евротурнирите – Байерн гостува на Арсенал в Шампионската лига, а Фрайбург на Виктория Пилзен в Лига Европа.

Останалите резултати:

Аугсбург – Хамбургер 1:0

Борусия Дортмунд – Щутгарт 3:3

Хайденхайм – Борусия Мьонхенгладбах 0:3

Волфсбург – Байер Леверкузен 1:3