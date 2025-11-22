НА ЖИВО
          ГЕРБ: Няма да подкрепим свалянето на Коцев

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Партията заяви, че няма да позволи името ѝ да бъде използвано за политически „уйдурми“

          Изпълнителната комисия на ГЕРБ единодушно реши да помоли своите представители в ОИК–Варна да гласуват против отстраняването на кмета Благомир Коцев. Това обяви проф. Костадин Ангелов на извънреден брифинг в централата на партията, предаде БГНЕС.

          От ГЕРБ заявяват, че така дават ясен сигнал, че не искат служебни победи и няма да участват в сценарии, които „подменят мажоритарния вот на варненци“.

          Проф. Ангелов подчерта, че решението цели да докаже последователността на партията и желанието ѝ изборите в страната да бъдат честни и прозрачни.

          Тома Биков уточни, че квотата на ГЕРБ в ОИК–Варна е 8 от общо 18 члена, което я прави блокираща. „Без нашите гласове не може да се вземе решение за свалянето на кмета“, заяви той и добави, че подобни казуси трябва да се решават от съда, а не от политически квоти.

