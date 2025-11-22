НА ЖИВО
          Гол на Бидунга помогна на Локомотив София да спре Черно море

          В следващите си срещи "железничарите" приемат Арда в "Надежда", а "моряците" гостуват на Ботев Пловдив на "Колежа"

          Снимка: www.facebook.com/FCLokomotivSofia1929
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Локомотив София удари Черно море с минималното 1:0. Срещата бе част от 16-ия кръг на Първа лига.

          В герой за селекцията на Станислав Генчев се превърна Райън Бидунга, който се разписа в 19-та минута. Домакините не съумяха да отвърнат на предизвикателството и така инкасираха една от редките си загуби на „Тича“ и първа от този противник в морската ни столица от септември 2014-а насам.

          Тимът на Илиан Илиев е с 27 точки, колкото има и Локомотив Пд, който утре гостува на Добруджа. Варненци не съумяха да изравнят втория в таблицата ЦСКА 1948. Локо София пък е вече с 19 пункта на осмата позиция.

          В следващите си срещи „железничарите“ приемат Арда в „Надежда“, а Черно море е гост на Ботев Пд на „Колежа“. 

