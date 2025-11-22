НА ЖИВО
          Хиляди протестираха във Франция след наркоубийство 

          Снимка: БГНЕС
          Хиляди хора се събраха в Марсилия в събота, за да почетат паметта на брата на антинаркотичен активист, убит във втория по големина град на Франция миналата седмица. Смъртта му предизвика национални призиви за борба срещу наркопрестъпността. 

          Демонстрантите скандираха „Справедливост за Мехди“, преди да почетат минута мълчание на кръговото кръстовище, където 20-годишният Мехди Кесачи беше застрелян от въоръжен мъж в паркираната му кола на 13 ноември. Разследванията продължават, но властите смятат убийството за „предупредително престъпление“, свързано с антинаркотичната активност на 22-годишния му брат Амин Кесачи, който беше посрещнат с овации, когато се присъедини към протестиращите в събота. Амин Кесачи сега живее под полицейска защита, а събирането е белязано от засилено полицейско присъствие в южния пристанищен град, силно засегнат от наркопрестъпността. 

          Младият активист за борба с наркотиците и опазване на околната среда се включи в кампанията, след като полубрат му Брахим беше убит в наркотрафик през 2020 г. „Искам справедливост за Мехди. Искам справедливост за Брахим, другия ми убит брат. Искам справедливост за всички жертви. Искам безопасност за семейството си“, каза Амин Кесачи, чието присъствие на събирането не беше потвърдено до последния момент поради опасения за сигурността. Бивш депутат призова да му бъде присъден най-високият орден за заслуги на Франция – Орденът на Почетния легион, но активистът каза, че „майките от кварталите (засегнати от наркопрестъпления) заслужават отличие за своята смелост, достойнство, ежедневна борба“. „От години бием тревога, говорим открито, защото знаем, че мълчанието убива. Всяко отстъпление на институциите е улеснило развитието на наркотрафика“, каза той в събота чрез записано послание, излъчено пред тълпата. 

          Марсилия се бори с наркопрестъпността, като от началото на годината над дузина души са убити в войни за територии и в други спорове, свързани с търговията с кокаин и канабис. 

