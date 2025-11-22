НА ЖИВО
          НачалоСвятОбщество

          Хиляди тунизийци протестираха срещу политическата и икономическата криза

          Снимка: AFP CRISTINA QUICLER
          Хиляди тунизийци се събраха в столицата Тунис, за да изразят недоволството си срещу задържането на критици на правителството, ограничаването на основни свободи и тежкото икономическо положение в страната, предаде АФП. Най-малко 2 000 души, включително активисти и членове на политически партии, маршируваха повече от два часа в центъра на града, организирани от Комитета за защита на затворения адвокат Ахмед Суаб.

          Протестът направи символични спирки пред централата на Тунизийската химическа група, обвинявана в изпускане на вредни замърсители в южния град Габес, и пред Националния съюз на тунизийските журналисти (SNJT). Съюзът миналия месец сигнализира за „безпрецедентно увеличение на заплахите“ срещу свободата на печата.

          Демонстрантите носеха черни дрехи, свирки и червени ленти, скандирайки „Свобода, свобода!“ и настояваха за освобождаването на десетки опозиционни фигури, журналисти, адвокати и хуманитарни работници, задържани по обвинения в заговор срещу президента Кайс Саид или за „разпространяване на фалшиви новини“ съгласно закон от 2022 г.

          Според организаторите, страната преживява „мрачен период на всички фронтове“ с политически затворници и ограничения на свободата на словото. Саеаб Суаб, син на адвоката Ахмед Суаб, отбеляза, че баща му е бил осъден за шест или седем минути, което подчертава бързината и несправедливостта на процесите.

          Много протестиращи припомняха лозунгите от Арабската пролет, скандирайки „Народът иска падането на режима“. Някои носеха плакати с надпис „Не е моят президент“, визирайки Саид, който беше избран през 2019 г., но извърши държавен преврат две години по-късно.

          Гражданите се оплакват от намалена покупателна способност заради инфлацията, особено при хранителни продукти, както и от влошено състояние на болниците и ограничения на свободата на изразяване в социалните мрежи. Протестиращите призоваха за оставката на президента Саид и провеждането на нови избори, като подчертаха, че страната е „в беда и мизерия“.

          - Реклама -

