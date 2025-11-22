Христо Янев: Успяхме да спечелим с характер, а това липсваше на ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев очаквано беше доволен след победата на неговия тим над Ботев Пд. Макар и трудно, „червените“ удължиха победната си серия във всички турнири след пълен обрат и 2:1 на Националния стадион. И двата гола реализира аржентинският нападател Леандро Годой.

„Успяхме да спечелим с характер. Това липсваше на ЦСКА. Голямо раздаване на целия отбор. Създаваме ситуации за гол. Това понякога не е достатъчно. Достатъчно е да мобилизираш цялата група. Тази енергия ни донесе победата днес“, започна Янев и продължи:

„Както видяхме, Ботев не ни изненада с абсолютно нищо. Стартирахме по-колебливо. Цяла седмица се подготвяхме да играем срещу петица в защита“.

„Радвам се, имахме нужда от този мач, за да разберем, че наистина сме променен отбор. Надявам се това нещо да даде увереност на всички в отбора. Всеки един от нас трябва да се раздава във всекидневната работа. Това трябва да ни стимулира. Имаме доста работа да свършим. Футболистите тренираха изключително сериозно. Много добре сме подготвени за мача. Националите отново се прибраха в четвъртък. Трудно е да ги пренастроим от разочарованията, които са имали там, или дългите пътувания“.

„Благодарен съм за желанието и старанието на цялата група. Всеки един от отбора иска да печели и да се бори. Ние като треньори искаме да подобрим във всяко едно отношение играта на ЦСКА. В някои от мачовете сме гъвкави и сменяме схемата. Най-важното за тези момчета е начинът, по който подхождаме“ – завърши наставникът на ЦСКА.