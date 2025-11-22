НА ЖИВО
          Испания си подпечата билетите за финала на Купа Дейвис

          В спор за трофея от отборната надпревара иберийците ще спорят с Италия

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Испания е съперникът на Италия във финала на тазгодишното издание на Купа Дейвис. Ла Фурия се класира в спора за трофея записвайки 2:1 победи над Скуадрата.

          След като си размениха по един успех с германците във втория полуфинал, тандемът Марсел Гранойерс/Педро Мартинес спечели решителния мач на двойки срещу Кевин Кравиц и Тим Пюц с 6-2, 3-6, 6-3.

          По-рано през деня, Пабло Кареньо Буста даде аванс на испанците с двусетов успех над Ян-Ленард Щруф, преди Александър Зверев да изравни резултата след победа над Жауме Мунар.

          Испания ще се бори за седми трофей и първи от 2019-а насам. На пътя им е Италия – домакините в Болоня гонят хеттрик от титли след тези през 2023 и 2024.

