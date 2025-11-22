Ивайло Мирчев: СУПТО не ограничава, а създава нова сива икономика

Въвеждането на софтуера за контрол на продажбите СУПТО е „туморно образование в бюджета“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в Бургас.

По думите му мярката ще натовари бизнеса, тъй като всеки магазин и заведение ще трябва да плати около 500 евро за обновяване на софтуера. Според Мирчев това не намалява нерегламентираните практики, а напротив – „генерира нова сива икономика“.

Мирчев отправи критики и към проектобюджета за следващата година, като го определи като „изключително вреден“ и „най-слабия от времето на Жан Виденов“.

Той подчерта, че финансовите мерки се усещат негативно в цялата страна – от Бургас до София. По думите му повишаването на данъци и осигуровки, както и предвиденият нов дълг, поставят под риск финансовата стабилност.

Мирчев заяви още, че максималният осигурителен доход е увеличен значително „над предварително обявеното“, а осигуровките скачат „не с 2 пункта, а с 10%“.