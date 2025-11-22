НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Израел нанесе удар в Южен Ливан и уби член на „Хизбула“ въпреки прекратяването на огъня

          0
          17
          Снимка: Getty Images
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Израелската армия е убила боец на проиранската групировка „Хизбула“ при удар в района на Фрун, Южен Ливан, съобщиха израелските военни. Според тях елиминираният е участвал в „опасни терористични атаки“ срещу Израел и неговите сили.

          - Реклама -

          Операцията е извършена въпреки продължаващото прекратяване на огъня, договорено през ноември 2024 г. и насочено към спиране на над едногодишните сблъсъци между Израел и „Хизбула“. Ливански представители обвиниха Израел в нарушаване на споразумението, докато Израел от своя страна твърди, че групировката се опитва да възстанови военния си капацитет и също нарушава договорените условия.

          В изявлението си израелската армия подчертава, че действа срещу установяването на Хамас в Ливан и ще продължи операциите си срещу бойци на Хамас, където и да се намират.

          САЩ отново опитват да окажат натиск върху ливанското правителство да принуди „Хизбула“ да предаде оръжията си – нещо, което организацията продължава да отказва.

          Израелската армия е убила боец на проиранската групировка „Хизбула“ при удар в района на Фрун, Южен Ливан, съобщиха израелските военни. Според тях елиминираният е участвал в „опасни терористични атаки“ срещу Израел и неговите сили.

          - Реклама -

          Операцията е извършена въпреки продължаващото прекратяване на огъня, договорено през ноември 2024 г. и насочено към спиране на над едногодишните сблъсъци между Израел и „Хизбула“. Ливански представители обвиниха Израел в нарушаване на споразумението, докато Израел от своя страна твърди, че групировката се опитва да възстанови военния си капацитет и също нарушава договорените условия.

          В изявлението си израелската армия подчертава, че действа срещу установяването на Хамас в Ливан и ще продължи операциите си срещу бойци на Хамас, където и да се намират.

          САЩ отново опитват да окажат натиск върху ливанското правителство да принуди „Хизбула“ да предаде оръжията си – нещо, което организацията продължава да отказва.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Срещата на Г-20 в Йоханесбург стартира в сянката на отсъстващи лидери

          Георги Петров -
          Двудневната среща на върха на Г-20 започва днес в Йоханесбург, но е помрачена от отсъствието на редица ключови лидери и напрежението около американския план...
          Инциденти

          Тропически циклон „Фина“ връхлетя Северна Австралия с ветрове от 140 км/ч

          Георги Петров -
          Тропически циклон от 3-та категория премина през Северната територия на Австралия в събота, принуждавайки хиляди хора да се подслонят от силните ветрове, достигащи около...
          Политика

          Лидерите на ЕС се събират спешно в Йоханесбург заради ситуацията в Украйна

          Владимир Висоцки -
          Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща обявиха, че утре ще се проведе среща на лидерите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions