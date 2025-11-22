Израел нанесе удар в Южен Ливан и уби член на „Хизбула“ въпреки прекратяването на огъня

Израелската армия е убила боец на проиранската групировка „Хизбула“ при удар в района на Фрун, Южен Ливан, съобщиха израелските военни. Според тях елиминираният е участвал в „опасни терористични атаки“ срещу Израел и неговите сили.

Операцията е извършена въпреки продължаващото прекратяване на огъня, договорено през ноември 2024 г. и насочено към спиране на над едногодишните сблъсъци между Израел и „Хизбула“. Ливански представители обвиниха Израел в нарушаване на споразумението, докато Израел от своя страна твърди, че групировката се опитва да възстанови военния си капацитет и също нарушава договорените условия.

В изявлението си израелската армия подчертава, че действа срещу установяването на Хамас в Ливан и ще продължи операциите си срещу бойци на Хамас, където и да се намират.

САЩ отново опитват да окажат натиск върху ливанското правителство да принуди „Хизбула“ да предаде оръжията си – нещо, което организацията продължава да отказва.