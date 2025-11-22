Иззеха забранени лекарства и добавки при акция в два търговски обекта в София

Специализирана полицейска операция, проведена съвместно със Столичната РЗИ, НАП и БАБХ, е извършена вчера в два магазина за хранителни продукти в София, съобщиха от МВР.

При проверките са открити и иззети множество лекарствени продукти без разрешение за употреба, включително такива, забранени за продажба в България, както и медикаменти, които по закон се отпускат само с лекарско предписание.

Установено е и голямо количество хранителни добавки с неясен произход, за които БАБХ е наложила възбрана за разпространение. На собственика на обектите – 33-годишна жена – е съставен акт за нарушение по чл. 281 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и констативни протоколи.

Работата по документирането на случая продължава.