Иззеха забранени лекарства и добавки при акция в два търговски обекта в София

Специализирана полицейска операция, проведена съвместно със Столичната РЗИ, НАП и БАБХ, е извършена вчера в два магазина за хранителни продукти в София, съобщиха от МВР.
- Реклама -
При проверките са открити и иззети множество лекарствени продукти без разрешение за употреба, включително такива, забранени за продажба в България, както и медикаменти, които по закон се отпускат само с лекарско предписание.
Установено е и голямо количество хранителни добавки с неясен произход, за които БАБХ е наложила възбрана за разпространение. На собственика на обектите – 33-годишна жена – е съставен акт за нарушение по чл. 281 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и констативни протоколи.
Работата по документирането на случая продължава.
Специализирана полицейска операция, проведена съвместно със Столичната РЗИ, НАП и БАБХ, е извършена вчера в два магазина за хранителни продукти в София, съобщиха от МВР.
- Реклама -
При проверките са открити и иззети множество лекарствени продукти без разрешение за употреба, включително такива, забранени за продажба в България, както и медикаменти, които по закон се отпускат само с лекарско предписание.
Установено е и голямо количество хранителни добавки с неясен произход, за които БАБХ е наложила възбрана за разпространение. На собственика на обектите – 33-годишна жена – е съставен акт за нарушение по чл. 281 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и констативни протоколи.
Работата по документирането на случая продължава.