Киев се готви за най-тежката военна зима под руски удари и енергийни сривове

След залез украинската столица потъва в тъмнина – улици без осветление, силуети в движение и редки проблясъци от светещи нашийници на кучета. Докато Украйна обсъжда американския план, който би я принудил към капитулация в замяна на мир, Киев се подготвя за вероятно най-тежката зима от началото на войната.
Русия атакува енергийната инфраструктура от 2022 г., но тази година ударите са още по-интензивни – рекорден брой ракети и дронове уцелват електромрежата. Гражданите вземат допълнителни мерки, за да оцелеят в условията на постоянни прекъсвания.
В танцовото студио на 29-годишния Дмитро Кустов генератори и инвертори поддържат светлината и музиката.
Енергийна несигурност
Официално Украйна не разкрива мащаба на щетите по газовата мрежа, но медии изчисляват, че 60% от производствените мощности са загубени. Макар да твърди, че резервите стигат за зимата, опасенията за преносната инфраструктура остават силни — особено че нови удари могат да оставят Киев без отопление при минусови температури.
Живот в режим „прекъсване“
Украинците започват деня с три известия: минута мълчание за загиналите, доклад колко дрона и ракети са били изстреляни и предупреждение от „Укренерго“ за предстоящи спирания. Понякога това засяга „повечето региони“, а понякога – „всички“.
Киев е в режим на плаващи прекъсвания. 66-годишният Володимир и съпругата му Татяна се будят нощем, за да се изкъпят, да пуснат пералня и да заредят батерии.
Подготовка за студа
Първата зима на войната (2022–2023) беше тежка за мнозина, неподготвени за удари по мрежата. Три години по-късно мисленето се е променило – хипермаркетите отчитат тройно увеличение на продажбите на генератори и осемкратно на конвертори, отоплители и газови горелки.
Но цените остават непосилни: Володимир вече е похарчил около 1100 долара за оборудване – сума, двойно над средната украинска заплата.
По време на репетиции танцьорите разказват за спиране на водата, изкачване на 20 етажа без асансьор и непрекъснати бомбардировки, които връщат усещането за 2022 г.
А за студа?