Киев се готви за най-тежката военна зима под руски удари и енергийни сривове

След залез украинската столица потъва в тъмнина – улици без осветление, силуети в движение и редки проблясъци от светещи нашийници на кучета. Докато Украйна обсъжда американския план, който би я принудил към капитулация в замяна на мир, Киев се подготвя за вероятно най-тежката зима от началото на войната.

Русия атакува енергийната инфраструктура от 2022 г., но тази година ударите са още по-интензивни – рекорден брой ракети и дронове уцелват електромрежата. Гражданите вземат допълнителни мерки, за да оцелеят в условията на постоянни прекъсвания.

В танцовото студио на 29-годишния Дмитро Кустов генератори и инвертори поддържат светлината и музиката.

„Много е важно хората да имат топлина и надежда… винаги ми е нужна светлина тук“, казва той.

Без оборудването електричеството щеше да спира два пъти дневно по четири часа.

Енергийна несигурност

Официално Украйна не разкрива мащаба на щетите по газовата мрежа, но медии изчисляват, че 60% от производствените мощности са загубени. Макар да твърди, че резервите стигат за зимата, опасенията за преносната инфраструктура остават силни — особено че нови удари могат да оставят Киев без отопление при минусови температури.

„Малко е стресиращо… но това вече е ежедневие“, признава Кустов.



Живот в режим „прекъсване“

Украинците започват деня с три известия: минута мълчание за загиналите, доклад колко дрона и ракети са били изстреляни и предупреждение от „Укренерго“ за предстоящи спирания. Понякога това засяга „повечето региони“, а понякога – „всички“.

Киев е в режим на плаващи прекъсвания. 66-годишният Володимир и съпругата му Татяна се будят нощем, за да се изкъпят, да пуснат пералня и да заредят батерии.

„Върнах се към керосиновите лампи“, казва Володимир, който се запасява с генератори, газови бутилки и акумулаторни крушки.

„Ако няма газ – има дърва“, успокоява той, докато съпругата му се тревожи за възрастната си леля, живееща сама.

Подготовка за студа

Първата зима на войната (2022–2023) беше тежка за мнозина, неподготвени за удари по мрежата. Три години по-късно мисленето се е променило – хипермаркетите отчитат тройно увеличение на продажбите на генератори и осемкратно на конвертори, отоплители и газови горелки.

Но цените остават непосилни: Володимир вече е похарчил около 1100 долара за оборудване – сума, двойно над средната украинска заплата.

По време на репетиции танцьорите разказват за спиране на водата, изкачване на 20 етажа без асансьор и непрекъснати бомбардировки, които връщат усещането за 2022 г.

А за студа?