Киселова отстоява действията си по референдума за еврото

Бившият председател на парламента Наталия Киселова заяви, че „отново би постъпила по същия начин“ по отношение на решението си да върне искането на президента Румен Радев за референдум за въвеждането на еврото, без то да бъде разгледано от Народното събрание. Конституционният съд вече определи действията ѝ като неправомерни.

Киселова аргументира позицията си с „трайната практика“ на Конституционния съд от 90-те години, според която актовете на председателя на НС — извън тези, предвидени в Конституцията — са вътрешни за работата на парламента. Тя подчерта, че разпореждането ѝ е било съгласувано с председателите на 6 от 9 парламентарни групи.

По думите ѝ държавният глава е имал възможност да се обърне към Председателския съвет, както правят депутати или Министерският съвет, когато дадено разпореждане бъде спряно.