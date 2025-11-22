НА ЖИВО
          КОШМАРен двоен удар по Ботев Пловдив, ЦСКА ликува в края

          Леандро Годой реализира 2 гола през второто полувреме и така донесе драматичния успех на "червените"

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          ЦСКА постигна инфарктен домакински успех над Ботев Пд с 2:1 в среща от 16-ия кръг на Първа лига. Победата за „армейците“ дойде след попадение в 92-та минута на Леандро Годой.

          На Националния стадион „Васил Левски“ срещата започна отлично за водения от новия старши треньор на гостите Димитър Димитров – Херо отбор, след като Армстронг Око-Флекс засече топката във вратата на Фьодор Лапоухов след едва шест минути игра. Възпитаниците на Христо Янев реагираха на предизвикателството, но без резултат до почивката.

          В 71-та минута Йоанис Питас се провали от бялата точка, но малко след това Леандро Годой напомни за себе си с изравнително попадение в мрежата на „жълто-черните“. Мачът вървеше към равенство, когато отново аржентинският нападател на „армейците“ намери целта и разплака пловдивчани с втория си гол.

          Така ЦСКА вгорчи дебюта на Херо начело на Ботев, записвайки шеста поредна победа във всички турнири и пета последователна в елита. „Канарчетата“ са 12-и със 17 точки, докато Янев и компания са вече в топ 5 с 25 пункта, на два от третия Черно море и на пет от втория ЦСКА 1948.

          В следващия кръг „червените“ гостуват на Спартак Варна, докато Херо ще дебютира и у дома с мач срещу Черно море.

