НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортМоторни Спортове

          Ландо Норис не остави съмнение в надмощието си и ще тръгне от челото в Гран При на Лас Вегас

          Двамата преследвачи на британеца Макс Верстапен и Оскар Пиастри ще стартират съответно от втора и пета позиция

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ландо Норис с Макларън ще опита да се доближи максимално до първа титла във Формула 1 този уикенд. Британецът, който е водач в генералното класиране при пилотите, ще потегли от първа позиция в утрешното Гран При на Лас Вегас, след като тази сутрин спечели квалификацията.

          - Реклама -

          Той остави зад себе си Макс Верстапен (Ред Бул) и Карлос Сайнц (Уилямс), които се наредиха съответно втори и трети.

          В челната десетка попаднаха още Джордж Ръсел (Мерцедес), който беше най-бърз в последната свободна тренировка, съотборникът на Норис – Оскар Пиастри, Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), Фернандо Алонсо (Астън Мартин), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Шарл Льоклер (Ферари) и Пиер Гасли (Алпин).

          Норис води с 24 точки пред Пиастри и 49 пред Верстапен. Състезанието за Голямата награда на Лас Вегас е утре сутринта от 06:00 часа българско време.

          Ландо Норис с Макларън ще опита да се доближи максимално до първа титла във Формула 1 този уикенд. Британецът, който е водач в генералното класиране при пилотите, ще потегли от първа позиция в утрешното Гран При на Лас Вегас, след като тази сутрин спечели квалификацията.

          - Реклама -

          Той остави зад себе си Макс Верстапен (Ред Бул) и Карлос Сайнц (Уилямс), които се наредиха съответно втори и трети.

          В челната десетка попаднаха още Джордж Ръсел (Мерцедес), който беше най-бърз в последната свободна тренировка, съотборникът на Норис – Оскар Пиастри, Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), Фернандо Алонсо (Астън Мартин), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Шарл Льоклер (Ферари) и Пиер Гасли (Алпин).

          Норис води с 24 точки пред Пиастри и 49 пред Верстапен. Състезанието за Голямата награда на Лас Вегас е утре сутринта от 06:00 часа българско време.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Позабравен играч се върна в групата на ЦСКА за мача с Ботев Пловдив

          Николай Минчев -
          Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински мач срещу Ботев Пловдив от 16-ия кръг на Първа професионална лига. В нея попадна Марк-Емилио...
          Война

          Киев се готви за най-тежката военна зима под руски удари и енергийни сривове

          Георги Петров -
          След залез украинската столица потъва в тъмнина – улици без осветление, силуети в движение и редки проблясъци от светещи нашийници на кучета. Докато Украйна...
          Инциденти

          Проливни дъждове наводниха Разлог, но рискът е овладян

          Георги Петров -
          Поройни дъждове се изляха над Петрич и Сандански през последните часове. Според данни от местната метеорологична станция в Петрич за едно денонощие са паднали...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions