Ландо Норис не остави съмнение в надмощието си и ще тръгне от челото в Гран При на Лас Вегас

Ландо Норис с Макларън ще опита да се доближи максимално до първа титла във Формула 1 този уикенд. Британецът, който е водач в генералното класиране при пилотите, ще потегли от първа позиция в утрешното Гран При на Лас Вегас, след като тази сутрин спечели квалификацията.

Той остави зад себе си Макс Верстапен (Ред Бул) и Карлос Сайнц (Уилямс), които се наредиха съответно втори и трети.

В челната десетка попаднаха още Джордж Ръсел (Мерцедес), който беше най-бърз в последната свободна тренировка, съотборникът на Норис – Оскар Пиастри, Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), Фернандо Алонсо (Астън Мартин), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Шарл Льоклер (Ферари) и Пиер Гасли (Алпин).

Норис води с 24 точки пред Пиастри и 49 пред Верстапен. Състезанието за Голямата награда на Лас Вегас е утре сутринта от 06:00 часа българско време.