Лукашенко помилва 31 украинци по споразумение със САЩ

Проруската Беларус е помилвала 31 украински граждани в рамките на споразумение между президента Александър Лукашенко и текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

Говорителката на Лукашенко Наталия Ейсмонт съобщи пред държавната телевизия, че помилваните украинци са извършили престъпления на територията на Беларус. По думите ѝ те вече се предават на украинските власти.