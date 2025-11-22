НА ЖИВО
          Европа Политика

          Лукашенко помилва 31 украинци по споразумение със САЩ

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Проруската Беларус е помилвала 31 украински граждани в рамките на споразумение между президента Александър Лукашенко и текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          Говорителката на Лукашенко Наталия Ейсмонт съобщи пред държавната телевизия, че помилваните украинци са извършили престъпления на територията на Беларус. По думите ѝ те вече се предават на украинските власти.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Киев се готви за най-тежката военна зима под руски удари и енергийни сривове

          Георги Петров -
          След залез украинската столица потъва в тъмнина – улици без осветление, силуети в движение и редки проблясъци от светещи нашийници на кучета. Докато Украйна...
          Политика

          Лидерите на ЕС се събират спешно в Йоханесбург заради ситуацията в Украйна

          Владимир Висоцки -
          Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща обявиха, че утре ще се проведе среща на лидерите...
          Политика

          Берлин стопира плана на САЩ: „Украйна не може да остане беззащитна“

          Пламена Ганева -
          Германия реагира на предложения от САЩ план за прекратяване на войната в Украйна с ясен сигнал: Киев не може да бъде оставен без способност...

