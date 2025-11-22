Лукашенко помилва 31 украинци по споразумение със САЩ

Проруската Беларус е помилвала 31 украински граждани в рамките на споразумение между президента Александър Лукашенко и текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
Говорителката на Лукашенко Наталия Ейсмонт съобщи пред държавната телевизия, че помилваните украинци са извършили престъпления на територията на Беларус. По думите ѝ те вече се предават на украинските власти.
