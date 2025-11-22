НА ЖИВО
          Спорт

          Монако допусна тежка загуба в дебюта на Погба

          32-годишният халф направи дебют за Монако в двубоя срещу Рен от 13-тия кръг на Лига 1, загубен с 1:4

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Бившата звезда на Ювентус и Манчестър Юнайтед Пол Погба официално се завърна на терена. 32-годишният халф направи дебют за Монако в двубоя срещу Рен от 13-тия кръг на Лига 1, загубен с 1:4. Погба се появи като резерва в 85-ата минута, влизайки на мястото на Мамаду Кулибали.

          Погба не беше играл в официален мач от септември 2023 година. Неговото отсъствие продължи точно 811 дни. В този период той изтърпя наказание за употреба на допинг, което изтече през март.

          Срещата съвсем не се разви по вкуса на Монако. Преди почивката „монегаските“ имаха надмощие, но се оказаха в ролята на догонващи след попадение на Абделхамид Аит Будлал в 20-ата минута.

          Веднага след почивката Мади Камара удвои преднината на Рен, а ситуацията за Монако се усложни още повече в 66-ата минута, когато Денис Закария получи директен червен картон.

          В 73-тата минута интригата окончателно изчезна след попадението на Брийл Емболо, а не след дълго Людовик Блас се разписа от дузпа за 4:0. Почетния гол за Монако отбеляза Мика Бирет в добавеното време.

          Влизането на Погба в игра беше посрещнато с бурни овации от публиката на стадион „Роазон Парк“, която аплодира и първите му докосвания на топката.

          Двубоят днес беше първи за бившия френски национал в Лига 1. Световният шампион от 2018 година никога не беше играл професионално вродината си.

          Третата поредна загуба остави Монако на 8-о място в класирането. Отборът на Себастиен Поконьоли има 20 точки, а Рен е 5-и с актив от 21 точки.

