Мони Николов продължава да впечатлява в Русия

Локомотив Новосибирск със Симеон Николов в състава продължава да ниже победа след победа в Русия. Момчетата на Пламен Константинов надвиха шампиона Зенит Казан с 3:1 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31) гейма като гост.

Мони Николов завърши с 10 точки, като реализира четири аса и направи две успешни блокади, при 4/9 в атака.

Именно световният вицешампион с България отбеляза и точката, която сложи точка на спора.