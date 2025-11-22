НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Мони Николов продължава да впечатлява в Русия

          Българският състезател завърши с 10 точки, като реализира четири аса и направи две успешни блокади за победата на Локомотив Новосибирск срещу Зенит Казан

          0
          5
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Локомотив Новосибирск със Симеон Николов в състава продължава да ниже победа след победа в Русия. Момчетата на Пламен Константинов надвиха шампиона Зенит Казан с 3:1 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31) гейма като гост.

          - Реклама -

          Мони Николов завърши с 10 точки, като реализира четири аса и направи две успешни блокади, при 4/9 в атака.

          Именно световният вицешампион с България отбеляза и точката, която сложи точка на спора.

          Локомотив Новосибирск със Симеон Николов в състава продължава да ниже победа след победа в Русия. Момчетата на Пламен Константинов надвиха шампиона Зенит Казан с 3:1 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31) гейма като гост.

          - Реклама -

          Мони Николов завърши с 10 точки, като реализира четири аса и направи две успешни блокади, при 4/9 в атака.

          Именно световният вицешампион с България отбеляза и точката, която сложи точка на спора.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Испания си подпечата билетите за финала на Купа Дейвис

          Николай Минчев -
          Испания е съперникът на Италия във финала на тазгодишното издание на Купа Дейвис. Ла Фурия се класира в спора за трофея записвайки 2:1 победи...
          Футбол

          Гол на Бидунга помогна на Локомотив София да спре Черно море

          Николай Минчев -
          Локомотив София удари Черно море с минималното 1:0. Срещата бе част от 16-ия кръг на Първа лига. В герой за селекцията на Станислав Генчев се...
          Футбол

          Челси продължава да крачи към върха в Англия

          Николай Минчев -
          Челси излезе временно втори в класирането на английската Висша лига, след като в откриващ мач от 12-ия кръг победи новака Бърнли с 2:0 като...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions