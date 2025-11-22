НА ЖИВО
          Наполи се развихри за едно полувреме срещу Аталанта 

          Така партенопеите събраха 25 точки на върха в класирането, докато бергамаските са 13-и с 13

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Шампионът на Италия Наполи победи Аталанта с 3:1 у дома на „Стадио Диего Армандо Марадона“ в мач от 12-ия кръг на Серия А. Така партенопеите събраха 25 точки на върха в класирането, докато бергамаските са 13-и с 13.

          Наполи излезе напред в резултата още в 17-ата минута, Давид Нерес намери в пространство в наказателното поле, за да засече центриране на Расмус Хойлунд и с прецизен удар прати топката в долния десен ъгъл за 1:0.

          В 38-ата минута шампионите удариха за втори път, а автор на попадението отново бе Нерес. Скот Мактомини пусна подаване за бразилеца, а той с клиничен завършващ удар в долния ляв ъгъл покачи на 2:0.

          В самия край на първото полувреме, в 45-ата минута, Наполи вкара трети гол, с който окончателно сложи точка на спора. Джовани Ди Лоренцо центрира към Ноа Ланг, който засече с глава в десния ъгъл и отбеляза за 3:0.

          В 52-рата минута Аталанта върна гол. Раул Беланова с успоредно подаване намери Джанлука Скамака, а той с удар в долния ляв ъгъл намали изоставането на своите до 1:3. До края на срещата повече голове не паднаха.

