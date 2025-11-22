НА ЖИВО
          Насар наема ложа на новия стадион на ЦСКА

          Нека само стане и го открият, призна големият шампион

          Спортист №1 на България за 2024 г. Карлос Насар планира да си наеме скайбокс на новия стадион на ЦСКА. Олимпийският, световен и европейски шампион ще направи това, когато строящият се в момента дом на „армейците“ бъде завършен.

          „Когато бях по-малък, бях в сектор „Г“. Сега съм горе във ВИП ложите. Защо пък да не си взема скайбокс на новия стадион. Нека само стане и го открият. Аз съм много радостен, че ще имаме модерно съоръжение. ЦСКА започва да изглежда по начина, по който трябва“, заяви Насар при гостуването си в „Спортал“.

