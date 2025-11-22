НА ЖИВО
          Нюкасъл приземи Манчестър Сити в напрегнат двубой от Висшата лига

          Четвърто поражение за тима на Пеп Гуардиола

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Нюкасъл нанесе четвърто поражение на Манчестър Сити в Премиършип, надделявайки с 2:1 като домакин в 12-ия кръг благодарение на два гола през второто полувреме на Харви Барнс.

          Гостите от Манчестър пропуснаха възможността да се изкачат на 2-ото място с 25 точки, а за тях се разписа Рубен Диаш между двете попадения на Барнс.

          Начело е Арсенал с 26 точки, а Нюкасъл се придвижи на 14-ата позиция с 15.

          „Свраките“ спечелиха шестия си пореден мач на „Сейнт Джеймсис Парк“, след като победи претендента за титлата Манчестър Сити с 2:1 на Тайнсайд, лишавайки от шанса на играчите на Пеп Гуардиола да се доближат до точка от лидера Арсенал. Те демонстрираха и стратегия, и характер, въпреки че се защитаваха и дадоха топката на гостите, това не ги притесни.

          Ник Волтемаде имаше първата възможност за гол в мача, но изстрелът му с глава след пас на Джейкъб Мърфи се озова в ръцете на вратаря Донарума. Джереми Доку беше заплаха през цялото полувреме, а Фил Фодън също можеше да се разпише, ако не беше намесата на Фабиан Шер.

          Първото падна в 63-ата минута. Бърз пробив на Бруно Гимараеш осигури топката към Барнс, който отправи прецизен удар от края на наказателното поле, за да намери долния ъгъл. Радостта на домакините обаче беше попарена пет минути по-късно, когато Рубен Диаш изравни. Доку центрира и предизвика бъркотия в полето на домакините, топката се озова в Диаш, който стреля през краката на Фабиан Шер и изравни.

          Сити едва успяха да си поемат дъх и в 70-ата минута отново изоставаха след нов, този път доста странен гол на Барнс. Дълъг преглед със системата за полуавтоматичната система за засадата установи, че Бруно Гимараеш, стрелял с глава в гредата не е бил в засада. От гредата топката дойде на петата на Барнс, който я прати в мрежата.

          Спорт

          Слабак спря Ювентус

          Станимир Бакалов -
          Фиорентина остана без победа от началото на сезона в италианското калчо, като този път се задоволи само с 1:1 на свой терен в 12-ия...
          Футбол

          Пер-Матиас Хьогмо: Амбицията е Лудогорец да играе всеки път в Европа и да го прави добре

          Николай Минчев -
          Норвежецът Пер-Матиас Хьогмо официално бе представен като нов треньор на Лудогорец и днес застана пред медиите за първи път. 65-годишният скандинавец наследи за постоянно...
          Футбол

          Христо Янев: Успяхме да спечелим с характер, а това липсваше на ЦСКА

          Николай Минчев -
          Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев очаквано беше доволен след победата на неговия тим над Ботев Пд. Макар и трудно, "червените" удължиха победната си...

