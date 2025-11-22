Олимпик Марсилия разби Ница с 5:1

Олимпик Марсилия прегази Ница с 5:1 в двубой от 13-ия кръг на Лига 1, игран на „Алианц Ривиера“. Гостите решиха мача рано, а Пиер-Емерик Обамеянг откри резултата още в 11-ата минута след подаване от Бенжамен Павар.

- Реклама -

Мейсън Грийнууд бе в основата на разгрома, като се разписа два пъти – в 33-ата и 53-ата минута, втория път след добра асистенция на Леонардо Балерди. Тимъти Уеа добави четвърти гол в 58-ата минута, подпомогнат от Обамеянг.

Ница стигна само до почетно попадение чрез Мохамед-Али Шо в 63-ата минута, а Игор Пайшао оформи крайното 5:1 за Марсилия в 74-ата.

С успеха марсилци се върнаха на върха с 28 точки и най-резултатното нападение в лигата – 33 гола. Ница е девети със 17 точки.