Оранжерийни производители: Зеленчуците ще поскъпнат догодина

Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция предупреждава за ново поскъпване на зеленчуците през 2025 г. Според бранша причината не е въвеждането на еврото, а нарасналите разходи за труд и енергия, които директно оскъпяват продукцията.

Български домати и краставици ще има на пазара още около месец, след което 90% от оранжериите ще останат празни през зимата. Високата цена на отоплението прави зимното производство икономически нецелесъобразно.

Иван Кабуров от село Мало Конаре вече прибира последната си реколта от 8 декара. Последните домати излизат на 2,80 лв./кг на едро, но производството спира месец по-рано заради поскъпването на пелетите – от 260–270 лв. на тон миналата година до около 360 лв. сега.

„Поставени сме в ситуация да прекратим производството, въпреки че растенията могат да плододават още месец. Иначе губим.“



Оранжериите му ще останат празни поне до март, а първите български зеленчуци догодина ще се появят в края на април – началото на май.

От началото на следващата година минималната работна заплата се повишава с 12,6%, което увеличава разходите за заплати и осигуровки. В оранжерията на Кабуров работят 28 души.

„По-добре временно да затворим и да съкратим работниците, иначе рискуваме фалит.“



Асоциацията прогнозира до 5% увеличение на цените догодина, като по-висок ръст е малко вероятен заради силната конкуренция от внос. През зимата само около 10% от оранжериите ще продължат работа – предимно тези с договори с търговски вериги или външни клиенти.

„Тези производители са малко и не могат да задоволят вътрешния пазар. Нишата ще се запълни с внос.“ – отбелязва председателят на асоциацията Марин Генуров.



Браншът настоява държавата да поеме част от разходите за отопление или да позволи закупуване на природен газ през лятото на по-ниски цени, ако се осигури възможност за неговото съхранение.

Докато се търси решение, производителите предупреждават, че през зимата домати и краставици на пазара ще са основно от внос – от Гърция, Албания и Турция.