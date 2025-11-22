НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Оранжерийни производители: Зеленчуците ще поскъпнат догодина

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция предупреждава за ново поскъпване на зеленчуците през 2025 г. Според бранша причината не е въвеждането на еврото, а нарасналите разходи за труд и енергия, които директно оскъпяват продукцията.

          Български домати и краставици ще има на пазара още около месец, след което 90% от оранжериите ще останат празни през зимата. Високата цена на отоплението прави зимното производство икономически нецелесъобразно.

          Иван Кабуров от село Мало Конаре вече прибира последната си реколта от 8 декара. Последните домати излизат на 2,80 лв./кг на едро, но производството спира месец по-рано заради поскъпването на пелетите – от 260–270 лв. на тон миналата година до около 360 лв. сега.

          „Поставени сме в ситуация да прекратим производството, въпреки че растенията могат да плододават още месец. Иначе губим.“

          Оранжериите му ще останат празни поне до март, а първите български зеленчуци догодина ще се появят в края на април – началото на май.

          От началото на следващата година минималната работна заплата се повишава с 12,6%, което увеличава разходите за заплати и осигуровки. В оранжерията на Кабуров работят 28 души.

          „По-добре временно да затворим и да съкратим работниците, иначе рискуваме фалит.“

          Асоциацията прогнозира до 5% увеличение на цените догодина, като по-висок ръст е малко вероятен заради силната конкуренция от внос. През зимата само около 10% от оранжериите ще продължат работа – предимно тези с договори с търговски вериги или външни клиенти.

          „Тези производители са малко и не могат да задоволят вътрешния пазар. Нишата ще се запълни с внос.“ – отбелязва председателят на асоциацията Марин Генуров.

          Браншът настоява държавата да поеме част от разходите за отопление или да позволи закупуване на природен газ през лятото на по-ниски цени, ако се осигури възможност за неговото съхранение.

          Докато се търси решение, производителите предупреждават, че през зимата домати и краставици на пазара ще са основно от внос – от Гърция, Албания и Турция.

