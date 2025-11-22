Първи реални проверки срещу пушенето около училищата в Стара Загора

В Стара Загора започнаха първите по-сериозни проверки за спазване на забраната за тютюнопушене в дворовете и около входовете на училищата – забрана, която по закон действа от години, но досега почти не се контролираше. Пушенето от ученици пред оградите на учебните заведения оставаше обичайна гледка.

Акцията е организирана съвместно от Община Стара Загора и РЗИ, след тревожни данни за нарастване на употребата на вредни вещества сред учениците.

„Тревожна е тенденцията – един порок води до друг“, коментира Николай Диков, секретар на общината.

От РЗИ подчертаха, че тютюнопушенето е забранено не само в училищния двор, но и на прилежащите терени, включително тротоарите.

„Учениците не трябва да пушат около оградите. Законът е категоричен“, заяви Миглена Илиева, началник „Държавен здравен контрол“.

Санкции и реакции

До момента 10 непълнолетни са били изпратени в Детска педагогическа стая, а трима пълнолетни са получили актове по Закона за здравето. Глобите при първо нарушение са от 300 до 500 лв.

Проверките обаче доведоха до напрежение – част от младежите твърдят, че служителите не са се легитимирали и не са ги информирали, че се провежда проверка. От РЗИ коментираха, че подобна реакция е очаквана, тъй като учениците не са предполагали, че контролът ще бъде реален.

Проверки без край

От общината заявиха, че акциите ще продължат и няма да бъдат еднократни.

„Контролът ще бъде постоянен“, подчерта Диков.

РЗИ също потвърди, че съвместните проверки ще продължат с цел намаляване на пушенето около училищата и опазване здравето на децата. Глоби са наложени и на пълнолетни граждани, пушещи непосредствено до училищните дворове.