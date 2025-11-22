Пер-Матиас Хьогмо: Амбицията е Лудогорец да играе всеки път в Европа и да го прави добре

Норвежецът Пер-Матиас Хьогмо официално бе представен като нов треньор на Лудогорец и днес застана пред медиите за първи път. 65-годишният скандинавец наследи за постоянно на поста Руи Мота, а задачата му е ясна – да направи разградчани отново шампиони на България, за 15-и пореден път.

„Радвам се да ви видя. Последният път, когато бях в България, беше през 2014 с националния отбор на Норвегия. За мен е чест да поема толкова голям и разпознаваем в Скандинавия и Европа отбор. Много ме питат какъв е ключът този отбор да е толкова успешен – разбрах откъде идва успехът, когато видях базата и условията. Работя на национално ниво от много години“, започна той и продължи с визитката си:

„13 години съм водил мъжки, женски и юношески отбори. В Европа съм работил за различни отбори. Намирам това да дойда в голям клуб като този за голямо предизвикателство. Заедно с футболистите, помощниците, персонала и всички от клуба ще работим всеки ден. Амбицията е Лудогорец да играе всеки път в Европа и да го прави добре“.

„Пристигнах късно снощи, по-точно е 4:30 сутринта, проведох първата си тренировка днес. Впечатляващо е да видиш тези условия. Когато имаш такъв успех толкова години, понякога страдаш, може да е по различни причини. Има много контузени играчи. Когато играеш два мача седмично, е трудно. Видях много добри и интересни играчи с високо качество. С щаба ми гледаме да създадем добра връзка с тях. Когато някой е контузен, трябва да го сменим“.

„Голямо предизвикателство е да работя с хора, които искат да се развиват и да стават все по-добри с всеки изминал ден. През последните години те са се справяли много добре и са постигнали много положителни неща. Една от основните причини футболът в Норвегия да е много силен е това, че имат пет квоти за Европа, а от следващата година шампионът ще се класира директно в Шампионска лига. Това е заради културата, висок интензитет в тренировките и много инвестиции в школите, обучението на треньорите е много добро. Разликата е голяма, но трябва да работим ежедневно, за да постигнем тези успехи“, каза още скандинавецът.

„Всички международни мачове искат една и съща подготовка, защото се изправяш срещу различни отбори и различни системи. Трябва да взимаме най-добрите практики, така преминава адаптацията. Както каза господин Караманджуков, отборът трябва да има комплексност, в годините нещата да се случват по определен начин. Не всички играчи могат да се адаптират еднакво, затова взимаме такива, които могат да го направят лесно“.

„Философията ми е обоснована на изграждане на контрол на мача както в атака, така и в защита, да се пази къса дистанция между играча, да има интензитет. Защитата, която се използва в Норвегия, я виждам и в Лудогорец чрез индивидуално маркиране. Най-важното е, когато има единоборства, играчите да се справят. В атака най-големият фокус трябва да е изграден от връзките между играчите“, заключи новият треньор на Лудогорец, който ще дебютира утре при гостуването на Септември.

На брифинга присъства и спортният директор на „зелените“ Георги Караманджуков. „Много от вас изключително коректно уважиха, с нужното уважение и респект към господин Хьогмо, това, което е постигнал в кариерата си. Не беше лесен изборът. Знаете, че в последните 14 години Лудогорец се превърна в доминант в нашия футбол. Съблекалнята е един от основните проблеми на Лудогорец, защото има много добри футболисти, трябва и характер, а тези характери трудно се управляват. Стигна се до няколко негативни резултата. Не това беше проблемът, а играта на отбора и многото контузени състезатели, които са в основата на по-слабите резултати. Стигна се до раздялата с господин Мота. Избрахме кандидатурата на господин Хьогмо“, започна той и добави:

„По наша преценка в момента има нужда от спокойствие. Той с неговия опит, все пак е работил толкова години, ще съумее да внесе необходимото спокойствие в съблекалнята. През последните 14 години това не е първата такава ситуация. В първата година пет кръга преди края изоставахме с осем точки. Неслучайно казах, че всички, които работим в Лудогорец, сме едно семейство, имаме характери и не се предаваме никога. Има комплексни причини за спада. Има колеги от вас, които коректно оценяват нещата. Когато си продал петимата си най-добри футболисти и още седем-осем са трайно контузени, няма как това да не се отрази“, сподели още Караманджуков.